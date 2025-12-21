Επίθεση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: Οι 3+1 λαϊκοί ηγέτες που παλεύουν χωρίς σινιέ ρούχα και Κολωνάκια

Τέσσερα πρόσωπα μπορούν να ηγηθούν του κινήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων δεν είναι η Μαρία Καρυστιανού, επισήμανε σε αναρτήσεις του, ο Νίκος Καραχάλιος. Συγκεκριμένα, ο πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αναφέρεται στους Παύλο Ασλανίδη, Πάνο Ρούτσι και Χρήστο Κωνσταντινίδη, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «τριανδρία που λέει αλήθειες», ενώ προσθέτει και τον Νίκο Πλακιά, τον οποίο περιγράφει ως μια πιο «rough» εκδοχή, υπογραμμίζοντας ότι αρχικά τον αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα.

Αφήνει, μάλιστα, σαφείς αιχμές για... κάποιους άλλους με «σινιέ ρούχα, τσάντες Louis Vuitton και Κολωνάκια».

Οι αναρτήσεις του Νίκου Καραχάλιου:

«Ασλανίδης Ρούτσι Κωνσταντινίδης. Αυτοί είναι η 3ΑΝΔΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ + αξίζει να ηγείται του Κινήματος των Τεμπών. Μαζί τους κ’ ο Νίκος Πλακιάς ως πιο rough έκδοση (αν + αρχικά – πριν με διαβάσει – με έβλεπε επιφυλακτικά). Αυτοί οι 3+1 είναι οι ΛΑΪΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ».

«Έχουν, στρατηγική, υπομονή, μεθοδικότητα, αγωνιστικότητα και δεν έχουν δίπλες, τρίπλες ατζέντες. ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ. Ο Ρούτσι έφτασε ελάχιστα πριν θυσιάσει τη ζωή του! Τους άλλους τούς έχουν διαλύσει οικονομικά… Κ’ όμως παλεύουν χωρίς σινιέ ρούχα, τσάντες Louis Vuitton και Κολωνάκια».



Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Καραχάλιος πριν από λίγες ημέρες μιλώντας στον ANT1 είπε για την Μαρία Καρυστιανού πως « βάζει πάνω απ' όλα το «εγώ» της και διχάζει».

«Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία είναι έλεγχος κι όρια. Έλεγχος των άλλων κι όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η κα. Καρυστιανού είναι control freak, αλλά ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική. Όποιος λέει πρώτα εγώ, χάνει. Η Ελλάδα είναι πάντα πρώτη, η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τούς οδηγήσει στην πρωθυπουργία. Δημοφιλής είναι και η Μενεγάκη, μπορεί να βγει πρωθυπουργός;

Η κα. Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή, που ανέβασε την ομάδα του κατηγορία κι όταν βγήκαν να παίξουν στο γήπεδο οι παίκτες, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες τον άδειασαν τον προπονητή, δηλαδή την Μαρία. Γιατί την άδειασαν αυτοί;»

Κληθείς να σχολιάσει αν γνωρίζει πού έχουν πάει τα λεφτά της συναυλίας για στο Καλλιμάρμαρο δεν είχε να δώσει κάποια απάντηση, αλλά είπε απευθυνόμενος στην Καρυστιανού: «Μαρία αυτό που έχεις να κάνεις είναι ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς.

Πριν παραιτηθείς θα δώσεις αναφορά μέχρι και το τελευταίο cent πού πήγαν τα λεφτά της συναυλίας. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σχολίασε: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει. Ας πάρει λοιπόν την γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο. Μπορεί να είναι ο Μέσι σε δημοφιλία, αλλά για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είχε άλλους 10».