Επίθεση κατά ριπάς από Ανδρουλάκη για αγροτικό, τρένα και black out στο FIR Αθηνών

Eπίθεση σε τρία μέτωπα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αγροτικό, σύμβαση με Hellenic Train και black out στο FIR Αθηνών αποτέλεσαν τις ράγες πάνω στις οποίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την πως αντιμετωπίζει τα δίκτυα της χώρας ως ασημικά προς εκποίηση.



Κατά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η στόχευση της ΝΔ για τον ελληνικό σιδηρόδρομο συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: το ρίσκο στο δημόσιο, το κέρδος στον ιδιώτη και ο λογαριασμός στο λαό, χαρακτηρίζοντας την προς κύρωση σύμβαση με τη Hellenic Train ως ετεροβαρή.



Αναφερόμενος στο black out στο FIR Αθηνών, υποστήριξε πως το πόρισμα για τα αίτια του συμβάντος είναι «κόλαφος» για την «ανικανότητα» της ΝΔ.



Όσο για το αγροτικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «πρώτα κατέκλεψε τους παραγωγούς με το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τώρα «τους επιτίθεται συλλήβδην αντί να τους ζητήσει συγγνώμη». Σημείωσε δε πως όταν το ΠΑΣΟΚ έφερε δυο φορές τροπολογία για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, η πλειοψηφία δεν την στήριξε. «Περιμένατε να βγουν τα τρακτέρ στο δρόμο, τέτοια κοροϊδία…», σχολίασε.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων», τονίζοντας πως ενδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.