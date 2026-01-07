«Επίθεση» Μπέου σε Λανουά: «Επικίνδυνος ή άσχετος, η καλύτερη λύση είναι η παραίτησή του»

Σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της ΚΕΔ, Στέφαν Λανουά, εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος, με αφορμή τον ορισμό του Τάσου Παπαπέτρου στο παιχνίδι του Βόλου με τον Λεβαδειακό για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γάλλου αρχιδιαιτητή να διακόψει την ανάλυση φάσεων του πρωταθλήματος υποστηρίζοντας ότι το σχετικό βίντεο «έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης, μάλιστα συστηματικής και οργανωμένης», ο ισχυρός άνδρας του Βόλου επανέφερε το θέμα της διαιτησίας στο προσκήνιο με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Μπέος χαρακτήρισε τον Λανουά «είτε επικίνδυνο είτε άσχετο», τονίζοντας ότι οι επιλογές του δεν υπηρετούν την αντικειμενικότητα και την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά «ημέτερους και αλλότρια συμφέροντα».

Η ανακοίνωση του Αχιλλέα Μπέου

«Σήμερα μετά την ανακοίνωση των ορισμών διαιτητών για την 16η αγωνιστική δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Λανουά είναι ή επικίνδυνος ή άσχετος. Οι επιλογές του είναι προφανές ότι εξυπηρετούν ημέτερους και συμφέροντα άλλα που σίγουρα δεν συνάδουν με την αντικειμενικότητα του ρόλου του και την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου μας.



Ο ορισμός στον αγώνα της ομάδας μας με τον Λεβαδειακό, την προσεχή Κυριακή, του διαιτητή Παπαπέτρου, είναι τουλάχιστον προκλητικός, τη στιγμή που ο ίδιος διαιτητής διεύθυνε τον μεταξύ μας αγώνα και στον πρώτο γύρο και κρίθηκε από όλους ότι υπέπεσε σε σωρεία λαθών σε βάρος μας! Και μάλιστα όταν ο Λανουά και οι συνεργάτες του που τον όρισαν γνωρίζουν πολύ καλά ότι συγγενικό πρόσωπο του συγκεκριμένου διαιτητή έχει φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με ιδιοκτήτη τηλεοπτικού καναλιού η ομάδα του οποίου έχει έντονη αντιπαλότητα με τον Βόλο.



Και για να το ολοκληρωθεί το… έργο ορίστηκε διαιτητής VAR ο επίσης γνωστός Πουλικίδης, το «παιδί» του περίφημου Μάνταλου, με την πλούσια παρουσία στο παρασκήνιο.

Καλούμε τους δύο ορισθέντες διαιτητές, Παπαπέτρο και Πουλικίδη να δηλώσουν κώλυμα και αν δεν το πράξουν τον Λανουά, να τους αντικαταστήσει άμεσα. Επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας συνειδητοποιήσει ότι πέραν των άλλων συμφερόντων, υπάρχουν και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ομάδων και του ίδιου του ποδοσφαίρου, που εν τέλει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τα πολεμά.



Αν και η καλύτερη λύση είναι η παραίτηση του ιδίου, αφού είναι προδήλως ανεπαρκής».