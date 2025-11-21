Επίθεση σε κοινή θέα στην Προύσα: Απόπειρα βιασμού κατά φαρμακοποιού κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Μια απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι, επάνω στο πεζοδρόμιο, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην Προύσα, την πόλη της βορειοδυτικής Τουρκίας με το έντονο ελληνικό στοιχείο πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ που έχουν στα ρεπορτάζ τους και σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια 23χρονη φαρμακοποιός δέχτηκε επίθεση από έναν 31χρονο άνδρα ενώ είχε βγει έξω από το μαγαζί της για να πάρει λίγο αέρα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η κοπέλα να δέχεται αιφνίδια επίθεση από έναν άνδρα που της ορμά και την πετά στο πεζοδρόμιο. Για κάποια δευτερόλεπτα, η φαρμακοποιός και ο δράστης δεν είναι στο πλάνο, εφόσον είναι πεσμένοι στο πεζοδρόμιο.

Ακολούθως εμφανίζεται αρχικά ένας άνδρας που μοιάζει να είναι αστυνομικός (με πολιτικά) ενώ στη συνέχεια βγαίνει και ένα άλλο άτομο από το φαρμακείο που προστρέχει για βοήθεια και τελικά καταφέρνει να πάρει την κοπέλα από τα χέρια του δράστη της επίθεσης.

Τα τουρκικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι - ενεργώντας κατόπιν πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής - οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονταν στο σημείο και συνέλαβαν γρήγορα τον δράστη.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 31χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της απόπειρας βιασμού, είχε οδηγηθεί άλλες δέκα φορές στο αστυνομικό τμήμα, κατά το παρελθόν, για διάφορα ποινικά αδικήματα.

Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας: