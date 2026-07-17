Επίθεση σκύλου - Βριλήσσια: «Θα μπορούσε να τον είχε κατασπαράξει»-Στον FLASH η σύζυγος του 66χρονου

Για τις εφιαλτικές στιγμές που ζει η οικογένειά της μετά την επίθεση που δέχτηκε ο άντρας της μαζί με το κατοικίδιο τους από ένα λυκόσκυλο έξω από φούρνο των Βριλησσίων, με αποτέλεσμα το σκυλάκι τους, ράτσας γιορκσάιρ να χάσει τη ζωή του, μιλάει στο FLASH η σύζυγος του 66χρονου.

«Ο σύζυγός μου είναι τραυματισμένος σε όλο του το σώμα. Θα μπορούσε το λυκόσκυλο να τον είχε κατασπαράξει, όπως έκανε με το σκυλάκι μας. Είμαστε σε σοκ. Μια καθιερωμένη πρωινή βόλτα μετατράπηκε σε εφιάλτη για την οικογένειά μας. Ο σύζυγός μου βρίσκεται στο νοσοκομείο και το σκυλάκι μας νεκρό», λέει στο FLASH η κυρία Αμαλία, η οποία έχασε το αγαπημένο της σκυλάκι ράτσας γιορκσάιρ που ήταν μόλις δύο ετών, όταν το πρωί της Παρασκευής, δέχθηκε επίθεση από λυκόσκυλο έξω από φούρνο στα Βριλήσσια.

«Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να περνάει από το φούρνο μια μαμά με το παιδί της. Απορώ πως κάποιοι άνθρωποι αφήνουν τα ζώα τους στο δρόμο και χωρίς φίμωτρο», προσθέτει η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λυκόσκυλο ανήκει σε μία 48χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής, η οποία το είχε αφήσει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος όσο βρισκόταν μέσα στον φούρνο για να πραγματοποιήσει τις αγορές της.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες,ο σκύλος φέρεται να μην ήταν δεμένος με τρόπο που να αποτρέπει τη διαφυγή του, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο και στο κατοικίδιό του.

Ωστόσο, η σύζυγος του 66χρονου υποστηρίζει ότι το λυκόσκυλο δεν ήταν δεμένο και ότι κινήθηκε ελεύθερα εναντίον του σκύλου τους, τον οποίο και κατασπάραξε.

«Ο σύζυγός μου έπαθε σοκ και, χωρίς δεύτερη σκέψη, προσπάθησε να σώσει το σκυλάκι μας. Γι’ αυτό και τραυματίστηκε σε όλο του το σώμα. Πώς μπορείς να παλεύεις με ένα λυκόσκυλο και να μη τραυματιστείς; Ευτυχώς δεν κινδύνευσε περισσότερο. Το σκυλάκι μας ήταν μέλος της οικογένειάς μας, ήταν σαν παιδί μας. Έβγαινε απλώς τη βόλτα του. Είναι δυνατόν να έχεις έναν τόσο μεγάλο, και μάλιστα επιθετικό, σκύλο χωρίς να είναι σωστά δεμένος; Απορώ με αυτούς τους ανθρώπους», λέει χαρακτηριστικά.

«Όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή»

Τη στιγμή που το λυκόσκυλο επιτέθηκε στο γιορκσάιρ επικράτησε πανικός. Το γρύλισμα του μεγαλόσωμου σκύλου και οι φωνές του 66χρονου αναστάτωσαν υπαλλήλους και πελάτες του φούρνου, οι οποίοι έτρεξαν έξω για να δουν τι είχε συμβεί, όπως καταγράφεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο.

Η στιγμή που απομακρύνουν το λυκόσκυλο από το σημείο της άγριας επίθεσης στα Βριλήσσια

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/vpyA9c8mgV — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, «όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή».



Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το λυκόσκυλο κατάφερε να λυθεί από το σημείο όπου ήταν δεμένο και όρμησε εναντίον του μικρόσωμου σκύλου.

Ο 66χρονος επιχείρησε να προστατεύσει το κατοικίδιό του, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη θανατηφόρα επίθεση.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου βγήκε από το κατάστημα μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, το ίδιο και οι υπάλληλοι του φούρνου, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο.

Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης – Δεν τα κατάφερε το γιορκσάιρ

Ο 66χρονος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να προστατεύσει το κατοικίδιό του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το άτυχο γιορκσάιρ υπέστη βαρύτατα τραύματα από τα δαγκώματα του λυκόσκυλου και γι΄αυτό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αυτόφωρης διαδικασίας.