Επίθεση στη γερμανική κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει τους στόχους της για το κλίμα

Έντονες επικρίσεις δέχεται εδώ και μερικές ημέρες η γερμανική κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει τους στόχους που είχε θέσει για το κλίμα, μετά την απόφαση να «βάλει νερό στο κρασί της» σχετικά με το νομοσχέδιο για τη θέρμανση στα σπίτια, που επιβάλει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί των ορυκτών καυσίμων.

Παρότι ο αρχικός νόμος επέβαλλε τα νέα συστήματα θέρμανσης των σπιτιών να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 65% της ενέργειας που απαιτείται, συχνά από αντλίες θερμότητας, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επίσης, δεν επιβάλει πλέον γνωμοδότηση ειδικού για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος θέρμανσης.

Ο προηγούμενος νόμος, που είχαν εισηγηθεί οι Πράσινοι και είχε ψηφιστεί το 2023, θεωρούνταν μία από τις πιο τολμηρές κινήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης συνασπισμού του Σοσιαλδημοκράτη, Όλαφ Σολτς, με τους Πρασίνους.

Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες επαίνεσαν την κυβέρνηση για τους φιλόδοξους στόχους της για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε τους πολίτες, οι οποίοι ακόμα υπέφεραν από την πανδημία και τις οικονομικές δυσκολίες που έφερε, καθώς και την ενεργειακή κρίση που έφερε η εισβολή πριν από τέσσερα χρόνια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πολιτικές αντιδράσεις και κομματικές τριβές

Η πιο δημοφιλής εφημερίδα της χώρας, η Bild, εξαπολύει καθημερινές επιθέσεις στον Ρόμπερτ Χάμπεκ των Πρασίνων που ήταν και ο εμπνευστής του νομοσχεδίου, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του και το «σφυρί» που έχει πέσει στα κεφάλια των Γερμανών ως ενεργειακό κόστος.

Η διαμάχη μάλιστα δηλητηρίασε και τις σχέσεις των Πρασίνων με τους Φιλελεύθερους, με πολλούς να θεωρούν ότι ήταν η αρχή του τέλους του κυβερνητικού συνασπισμού Πρασίνων, Φιλελεύθερων και Σοσιαλδημοκρατών.

Τη σκυτάλη πήραν και οι ακροδεξιοί, το AfD, που αμφισβητούν φυσικά την κλιματική κρίση, και κατηγορούν τα άλλα κόμματα, ειδικά όσον αφορά τη ρύθμιση για τις αντλίες θερμότητας λέγοντας ότι «αναγκάζουν» τα νοικοκυριά να κάνουν ακριβές ανακαινίσεις και τους στερούν το δικαίωμα της επιλογής.

Οι νέοι κανόνες που καταργούν βασικά σημεία αυτού του νόμου υλοποιούν μια υπόσχεση του νυν καγκελάριου, του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν από ένα χρόνο και έρχονται μετά από εβδομάδες διαμάχης με το μικρότερο εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού, το SPD.

Ο Μερτς επιμένει ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους στόχους για μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα κτήρια, που είναι η βασική αιτία μόλυνσης των πόλεων, και ταυτόχρονα θα δώσουν στους πολίτες το δικαίωμα στην επιλογή.

Οι αντλίες θερμότητας είναι ακριβότερες από τους λέβητες αερίου, αλλά στις περισσότερες χώρες είναι φθηνότερες στη λειτουργία τους. Η Γερμανία επιδοτεί το 30% - 70% του κόστους μιας νέας αντλίας θερμότητας, βοήθεια που θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 2029 βάσει του αναθεωρημένου νόμου.

Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι η Νορβηγία διαθέτει 635 αντλίες θερμότητας για κάθε 1.000 νοικοκυριά, ενώ η Γερμανία έχει 47 και το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 15.