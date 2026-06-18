Επίθεση της Μπαντόσα σε Τσιτσιπά: «Όταν υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα»

Η Πάουλα Μπαντόσα πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Κόκο Γκοφ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Berlin Open, που θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λίντα Νόσκοβα και Νταϊάν Πάρι.

Η Ισπανίδα τενίστρια ήταν ενθουσιασμένη και χαρούμενη για την μεγάλη νίκη της, όμως στις δηλώσεις της μετά το παιχνίδι ξέφυγε από το θέμα του αγώνα μιλώντας για... τις τοξικές σχέσεις. Αρχικά ανέφερε: «Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμείνει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα».

Στην συνέχεια μάλιστα όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι εννοεί με τη λέξη «τοξικά», η ίδια τόνισε: «Εδώ και μερικούς μήνες, επιτέλους, βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα και τώρα νιώθω ξανά δυνατή». Μάλιστα στο τέλος της κουβέντας η Μπαντόσα αναφέρθηκε και ονομαστικά στον Τσιτσιπά λέγοντας: «Μπορώ να δω ήδη τους αυριανούς τίτλους: "Η Μπαντόσα επιτίθεται στον Τσιτσιπά". Λοιπόν, του αξίζει!».