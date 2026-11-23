Πυρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή βίντεο του πρωθυπουργού για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, στο οποίο κάνει αναφορά για αγορά του νέου βιντεοπαιχνιδιού GTA VI.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προέτρεψε τους ηλικιωμένους να μην «ακούνε χαζά» σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός «σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δις σε 7 χρόνια και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας αστειάκια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής «Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία». Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν..

Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του…»