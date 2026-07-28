Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο Παγκόσμιο Κύπελλο

«Επίθεση» UEFA προς FIFA και Ινφαντίνο: «Το ποδόσφαιρο δεν είναι περιουσιακό στοιχείο προς πώληση»

Η UEFA κατέκρινε έντονα τον Τζιάνι Ινφαντίνο για το σχέδιό του με την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η FIFA και ο Τζιάνι Ινφαντίνο φαίνεται πως σκέφτεται έντονα την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η UEFA αντέδρασε άμεσα σε αυτό.

Το σχετικό δημοσίευμα των Times έκανε την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να τοποθετηθεί άμεσα τέθηκε κατά της προοπτικής εμπορικής αξιοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που είναι η κορυφαία διοργάνωση του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Αναλυτικά η τοποθέτηση της UEFA

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».

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