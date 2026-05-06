Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ ο Ευάγγελος Βενιζέλος - Παρών στην τελετή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Eπίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγορεύεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος το απόγευμα της Τετάρτης (6/5), σε μια τελετή που συγκεντρώνει κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό, εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό χώρο.
Η τελετή πραγματοποιείται στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της στιγμής. Την προσφώνηση απευθύνει ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το επιστημονικό και πολιτικό αποτύπωμα του τιμώμενου αναδεικνύουν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.
Η αίθουσα κατακλύζεται από ισχυρή πολιτική και θεσμική παρουσία, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσώπων, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας και η Σοφία Ζαχαράκη, μεταξύ πολλών άλλων. Παρόντες είναι επίσης εκπρόσωποι της Εκκλησίας, με τον Ιερώνυμος Β΄ να δίνει το «παρών», καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της οικονομίας, της διανόησης και του πολιτισμού.
Ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η επικείμενη ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία», επιχειρώντας να γεφυρώσει τον νομικό στοχασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
