Επίτιμος δημότης Καλαμάτας ο Καραμανλής - Η νέα κοινή εμφάνιση με Σαμαρά

Έναν ιδιαίτερο, αλλά ξεκάθαρο πολιτικό συμβολισμό θα έχει σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης η εφετινή γιορτή της Υπαπαντής, πολιούχου της Μεσσηνίας στις 2 Φεβρουαρίου.

Όπως θα τεθεί υπ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, η προσωπικότητα, που πρόκειται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της Καλαμάτας, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος και σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό θα απευθύνει και μία σύντομη ομιλία.

Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για το νέο έτος, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και μοιράζονται κοινές ανησυχίες για την πορεία της χώρας.

Η νέα κοινή εμφάνιση των δύο ανδρών έρχεται σε μία περίοδο ραγδαίων ανακατατάξεων στο πολιτικό σύστημα, καθώς Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας…φουλάρουν για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς σταθμίζει ακόμη τα πολιτικά δεδομένα, αφήνοντας πάντα να συντηρείται η συζήτηση γύρω από τη δημιουργία νέου κόμματος.

Πάντως, άνθρωποι, που γνωρίζουν το παρασκήνιο της σχέσης των δύο πρώην πρωθυπουργών μεταδίδουν ότι Καραμανλής και Σαμαράς βρίσκονται στην ίδια σελίδα ως προς την πορεία των πολιτικών πραγμάτων τόσο εν όψει, όσο και μετά τις επερχόμενες εκλογές.