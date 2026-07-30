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Πολιτική Αντώνης Σαμαράς Δόμνα Μιχαηλίδου Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

«Επιτομή της woke ατζέντας» - Σαμαράς κατά Δόμνας για την οικογένεια, τι απαντά η υπουργός

Επίθεση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον κ. Σαμαρά με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της κ. Μιχαηλίδου για την οικογένεια.

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Ο Αντώνης Σαμαράς με δήλωσή του επιτίθεται στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού για τον θεσμό της οικογένειας. 

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι "να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα", όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. 

Η απάντηση της Δόμνας Μιχαηλίδου 

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επανήλθε σήμερα στο θέμα μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σχετικά με τις αναφορές της στο συνέδριο «Most Powerful Summit 2026», τον Μάιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια μεγάλωσε μέσα σε μια παραδοσιακή οικογένεια, επέλεξε να κάνει τη δική της αλλά ως αρμόδια υπουργός στηρίζει όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους επιλογές.   

Η υπουργός στην παρέμβασή της είχε κάνει λόγο για «πολυδιάσπαση των νοικοκυριών» επικαλούμενη και το πρόβλημα του δημογραφικού, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα μία «τυπική οικογένεια» δεν αποτελείται πλέον από δυο γονείς με τρία παιδιά, αλλά μπορεί - όπως είπε - να είναι μόνο του ένα ζευγάρι. 

@fortunegreece Η οικογένεια του μέλλοντος δεν έχει μία μορφή. Xρειάζεται χώρο, χρόνο και ουσιαστική στήριξη για να επιλέξει τη δική της διαδρομή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε και μίλησε στο Most Powerful Women Summit του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο, φέρνοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. #FortuneGreece #MPWGreece #MostPowerfulWomen #Leadership #Family ♬ πρωτότυπος ήχος - Fortune Greece

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