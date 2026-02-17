Επιτροπή Δεοντολογίας: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Μαρκόπουλου μετά από μήνυση Κασσελάκη

Στα δικαστήρια θα δώσουν ραντεβού, όπως όλα δείχνουν, οι Δημήτρης Μαρκόπουλος και Στέφανος Κασσελάκης, καθώς η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομοφώνως στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση που είχε υποβάλει εναντίον του ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες».

Η μήνυση Κασσελάκη υποβλήθηκε με φόντο δημόσιες δηλώσεις του Δημήτρη Μαρκόπουλου στην ΕΡΤ τον περασμένο Ιούλιο. Μεταξύ άλλων, τον είχε αποκαλέσει «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Ο βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης κατέθεσε υπόμνημα στην επιτροπή Δεοντολογίας μέσω του οποίου, παρόλο που τονίζει πως «η πράξη που του αποδίδεται εμπίπτει στον πυρήνα της συνταγματικά προστατευόμενης ελευθερίας του πολιτικού λόγου», ζητά την άρση της ασυλίας του.

«Σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κ. Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας έναντι αυτών», αναφέρει ο ίδιος.

Όπως πάντα, η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια σε σχετική ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.