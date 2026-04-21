Επίτροπος ΕΕ: Έρχεται «σκληρό» καλοκαίρι με ακριβά καύσιμα και χάος στις πτήσεις λόγω Ιράν

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, να προετοιμάζει τους Ευρωπαίους πολίτες για ένα «ιδιαίτερα σκληρό» καλοκαίρι.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει πρωτοφανή πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, φέρνοντας την Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα κρίση εφοδιασμού.

Ακριβότερα εισιτήρια και φόβος για ακυρώσεις πτήσεων



Μία από τις πλέον άμεσες επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα των μεταφορών. Ο κ. Γιόργκενσεν υπογράμμισε ότι «το πέταγμα θα γίνει ακριβότερο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δούμε ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων».

Οι αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν ήδη έντονη ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων αεριωθουμένων (jet fuel), καθώς η κυκλοφορία στον Κόλπο έχει σχεδόν παγώσει. Η Κομισιόν εξετάζει ήδη έκτακτα μέτρα για την αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποφευχθεί το χάος κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Μόνιμο «αγκάθι» οι τιμές της ενέργειας



Παρά τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών. «Ακόμη και αν κηρυχθεί ειρήνη αύριο, μας περιμένουν δύσκολες εβδομάδες, μήνες, ακόμη και χρόνια όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας», δήλωσε, επικαλούμενος τη σοβαρή υποβάθμιση των υποδομών φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ:

Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί κατά 70% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 60%, με το Brent να αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ΕΕ έχει ήδη καταβάλει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο ενεργειακό κόστος λόγω του πολέμου.

Η ανάγκη για ενεργειακή απεξάρτηση



Για τον Νταν Γιόργκενσεν, η τρέχουσα κρίση πρέπει να λειτουργήσει ως η τελική «υπενθύμιση» (wake-up call) για την Ευρώπη. Όσο η ΕΕ εισάγει ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 370 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, θα παραμένει «υπερβολικά ευάλωτη» σε γεωπολιτικούς κραδασμούς.

Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντική επιλογή, αλλά ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ενώ η κατάσταση στο πετρέλαιο μπορεί να εξομαλυνθεί σε διάστημα εβδομάδων, το πλήγμα στο φυσικό αέριο θα είναι βαθύ και μακροχρόνιο, απειλώντας τη βιομηχανική παραγωγή και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.