Επιβεβαιώθηκε το κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 56χρονος

Επιβεβαιώθηκε και επισήμως, το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπειρας.



Η διάγνωση, σύμφωνα με το ertnews, προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του.



Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.



Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επανέρχονται οι προβληματισμοί για την επάρκεια και την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων μυοκτονίας από τους αρμόδιους φορείς.