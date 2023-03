Έλον Μασκ: Εργαζόμενος του Twitter που έχασε την πρόσβαση στους λογαριασμούς του, δεν γνώριζε αν είχε απολυθεί ή όχι και έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί στον ίδιο τον Έλον Μάσκ μέσω tweets.

Ο λόγος για τον Halli Thorleifsson, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο BBC, εννέα ημέρες μετά το πάγωμα των λογαριασμών του πήρε την απόφαση να απευθυνθεί στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μέσω… Twitter.

«Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί από τους λογαριασμούς μου στο Twitter», είπε.

«Αφού πέρασαν μερικές ημέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος του Twitter».

«Ο επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σας δεν είναι σε θέση να μου πει αν εργάζομαι ή όχι». «Ίσως αν αρκετοί άνθρωποι κάνουν retweet να μου απαντήσετε εδώ», έγραψε τελικά ο κ. Thorleifsson στο Twitter.

Ο Έλον Μασκ του απάντησε: «Τι δουλειά κάνατε;».

Τελικά, ο Thorleifsson έγραψε ότι έλαβε ένα email που επιβεβαίωνε ότι είχε απολυθεί.

What work have you been doing?

— Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023