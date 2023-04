H αμερικανική πολυεθνική εταιρεία Walmart απέσυρε άρον άρον ένα μπλουζάκι, καθώς το λογότυπο επάνω του σχημάτιζε μια απρεπή και χυδαία λέξη.

Το ατυχές μήνυμα λογοπαίγνιο παρατήρησε πελάτισσα και το έκανε γνωστό μέσω φωτογραφίας στο Twitter, ανάρτηση που συγκέντρωσε πάνω από 2.5 εκατομμύρια προβολές.

«Χρειάζομαι αυτή την μπλούζα προτού καταλάβει η Walmart τι έχει κάνει. Βρείτε την κρυμμένη λέξη» σχολίασε ειρωνικά στη λεζάντα του tweet, παραθέτοντας φωτογραφία του T-shirt.

I need this shirt before Walmart realizes what they have done.

Find the hidden word. 😏😅 pic.twitter.com/OtiWsFlk3c

— ƒℓαѕкѕ вєƒσяє тαѕкѕ (@whosurdaddienow) April 3, 2023