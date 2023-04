Goody’s: Το επιβλητικό κτήριο της οδού Αλεξάνδρου Διάκου στο κέντρο της πόλης, ανάρτησε στην είσοδο σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της dimokratiki.gr η εταιρία αποφάσισε να διακόψει την λειτουργία του καταστήματος, μετά από 29 χρόνια παρουσίας στην Ρόδο.

H εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά της εστίασης και διακριτή θέση στις αντίστοιχες δυνάμεις του κλάδου στην Ευρώπη με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων μέσω της αλυσίδας εστιατορίων Goody’s και της αλυσίδας Flocafé καθώς και μέσω της παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering).

Το έτος 2015 ο όμιλος ξεκίνησε την λειτουργία και ενός Everest στα «100 μαγαζιά», έχοντας έλθει σε συμφωνία με την οικογένεια Κούκουρα, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το προνομοιακό κατάστημα.

Σήμερα η αλυσίδα συνεχίζει τις επενδύσεις στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τα Goody’s Burger House εγκαινίασαν το πρώτο τους κατάστημα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και λειτουργεί προσφέροντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες – όπως dine in, take away, pick up, delivery και drive thru. Με συνολικό εμβαδό περίπου 500m2, το κατάστημα αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, ενώ διαθέτει εξωτερικό καθιστικό και ανοιχτό parking.

Το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει 2 ακόμη καταστήματα μέσα στο έτος στην πόλη του Ριάντ, αλλά και επέκταση σε άλλες πόλεις.

Επιπρόσθετα λίγους μήνες νωρίτερα, τα Goody’s Burger House λειτούργησαν νέο κατάστημα στην πόλη Suceava της Ρουμανίας, με απώτερο στόχο τη σταδιακή επέκταση στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις