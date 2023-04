Volkswagen: Στόχος είναι να μειωθούν οι χρόνοι ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών κατά περίπου 30%.

Ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε πως επενδύει η Volkswagen σε ένα νέο κέντρο ανάπτυξης και προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων στο Χεφέι της Κίνας.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει το Reuters, για μια προσπάθεια της εταιρείας να προσαρμοστεί περισσότερο στις προτιμήσεις των Κινέζων πελατών της.

Η μονάδα, η οποία θα απασχολεί περισσότερα από 2.000 άτομα, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2024.

Στο «τιμόνι» του εγχειρήματος θα βρίσκεται ο επικεφαλής τεχνολογίας της Volkswagen στην Κίνα, Μάρκους Χάφκεμέγιερ.

#BREAKING Volkswagen says it will invest 1 bln euro in China electric vehicle centre pic.twitter.com/2FUfRqDNYn

— AFP News Agency (@AFP) April 18, 2023