Ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η METRO ΑΕΒΕ το οποίο ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ για την τετραετία 2023-2026 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, την διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς επίσης και τη δημιουργία νέου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο. Σημειώνεται ότι για την φετινή χρονιά, οι επενδύσεις υπολογίζονται στα 50 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα η METRO, σε μία γενικότερη συνθήκη πίεσης των περιθωρίων κέρδους σε όλο τον κλάδο, πέτυχε το 2022 αυξημένη κερδοφορία σε σχέση με το 2021, γεγονός που απορρέει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές κινήσεις που ακολούθησαν την εξαγορά της Βερόπουλος προ ετών, που τώρα σταδιακά αποδίδουν, σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 1,501 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,5%. Σημαντικό μέρος της ανόδου αυτής παρουσιάζει πληθωριστικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε ο κ. Παντελιάδης, ο πληθωρισμός μειώνει την κατανάλωση και πιέζει τους όγκους. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε 60,5 εκατ. ευρώ έναντι 53,4 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 13,3%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, (αύξηση 26,8%). Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζονται από τις αυξημένες πληθωριστικές τάσεις της χρονιάς που πέρασε (το 2022 ο πληθωρισμός τροφίμων έκλεισε στο 11,4%) και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Μόνο για την ενέργεια, το πρόσθετο κόστος έφτασε τα 8,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2021, ενώ το πρόσθετο κόστος του 2021 ήταν επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις και τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται επί σειρά ετών από τη METRO. Τη φετινή χρονιά ο τζίρος εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,580 δισ. ευρώ ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας η οποία θα αγγίξει τα 30 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην εικόνα της αγοράς και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο επικεφαλής της METRO ΑΕΒΕ σημείωσε ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, αφορούν κυρίως εισαγόμενα προϊόντα, αλλά σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μειώσεις σε προϊόντα όπως χαρτικά, σπορέλαια και γαλακτοκομικά μα βάση το αγελαδινό γάλα. Επίσης εκτίμησε ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα επίπεδα του πληθωρισμού θα είναι πιο ανεκτά καθώς οι όγκοι είναι ήδη μειωμένοι στο 4% με 5%.

Ειδική αναφορά έκανε στο «καλάθι του νοικοκυριού» σημειώνοντας ότι πλέον έχει «ξεφτίσει». Όπως είπε, ήταν μια προωθητική ενέργεια, έκανε τη δουλειά του και πλέον δεν προσφέρει τίποτα ιδιαίτερο μόνο αρκετή γραφειοκρατία για τις αλυσίδες του κλάδου και γκρίνια από τους προμηθευτές. Κερδισμένα ήταν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) η συμμετοχή των οποίων στο καλάθι κατά μέσο όρο ήταν 35,08%.

Ο κ. Παντελιάδης αναφέρθηκε και στη δυσκολία στελέχωσης θέσεων εργασίας κυρίως σε τουριστικές περιοχές, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η METRO έχει 1.147 κενές θέσεις αδυνατώντας να τις καλύψει. «Όλος ο ξενοδοχειακό κλάδος και η εστίαση δεν βρίσκει εργαζόμενους» υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει περισσότερα κίνητρα για εργασία και όχι επιδόματα.

Το 2022 τα My market το 2022 επηρεάστηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις σημειώνοντας μικρή μείωση πωλήσεων σε όγκο, ακολουθώντας την εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 233 καταστήματα. Για το 2023 η εκτίμηση είναι πως θα προστεθούν 25 νέα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των My market Local, του μοντέλου δικαιόχρησης (franchise) στο οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μέχρι το τέλος του 2025, το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει συνολικά 80 My marketLocal μεγαλώνοντας το αποτύπωμα της αλυσίδας στην ελληνική αγορά. Στον τομέα της χονδρικής, τα METRO Cash & Carry παρουσίασαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανόδου του τουρισμού και της μεγάλης διείσδυσης της αλυσίδας στον κλάδο της Ho.Re.Ca. Στο σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry έχει προβλεφθεί 1 darkstore και 3 hubs.

Στην Κύπρο, η επένδυση της METRO στα 3 χρόνια λειτουργίας, έχει ωριμάσει και αποδίδει σταδιακά, θετικά αποτελέσματα. Οι πωλήσεις της MCC BEST VALUE αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021, ενώ στο τετράμηνο του έτους σημειώνουν αύξηση 39%. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η εταιρεία αγόρασε στη Λευκωσία ένα οικόπεδο 6.500 τ.μ. για να χτίσει το 2ο κατάστημά της «BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ», μεγέθους 3.000 τ.μ. Η επένδυση θα ανέλθει στα 8 εκατ. ευρώ.

Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εγκατασταθεί 97 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25MW, που θα εξασφαλίζουν το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρείας. Η επένδυση συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, δανειοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

