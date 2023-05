Netflix: Εδώ και καιρό έχει ανακοινωθεί η νέα πολιτική, η οποία προβλέπει έξτρα χρέωση στους χρήστες, οι οποίοι μοιράζονται τους κωδικούς τους με άλλους χρήστες.

Η «ποινή» θα είναι περίπου, μια έξτρα συνδρομή.

Netflix password sharing will cost an additional $7.99 per month in the U.S pic.twitter.com/wee5CCnZRD

— Netflix Updates (@NetflxUpdates) May 23, 2023