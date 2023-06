Twitter: Η Έλα Ίρβιν ήταν επικεφαλής της ομάδας του Twitter με στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Είχε αναλάβει τη θέση όταν ο προηγούμενος επικεφαλής, Γιόελ Ροθ, αποχώρησε τον Νοέμβριο -έναν μήνα μετά την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ.

Το περασμένο διάστημα, το Twitter είχε δεχθεί σφοδρή κριτική σχετικά με το ότι απέτυχε να αφαιρέσει ομοφοβικό, τρανσφοβικό περιεχόμενο, το οποίο γινόταν όλο και εντονότερο, όπως γράφει το Pink News.

Η παραίτηση της Ίρβιν γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Μασκ κατά την οποία προωθούσε την τρανσφοβική ταινία «What is a woman?» («Τι είναι γυναίκα»). Μάλιστα, σχολίασε ότι «όλοι οι γονείς πρέπει να το δουν».

Every parent should watch this https://t.co/pIp6UP6vq8

— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2023