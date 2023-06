Η συμβουλευτική εταιρεία Deloitte LLC θα δωρίσει 1 εκατ. δολάρια στο The Trevor Project, μια LGBTQ μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχικής υγείας, που υποστηρίζει τη νεολαία στην κοινότητα, σε περιόδους κρίσης.

Χρηματοδοτούμενη από το Deloitte Health Equity Institute, η δωρεά θα διανεμηθεί στη διάρκεια δύο ετών και θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Trevor Project, σε περιόδους κρίσης, που περιέχουν μεταξύ άλλων διαδικτυακή συνομιλία και γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης μέσω μηνυμάτων. Η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την εύρεση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των συμβούλων του Trevor.

Η συνεισφορά έρχεται σε μια εποχή αυξημένων νομοθετικών περιορισμών για τα LGBTQ άτομα στις ΗΠΑ, καθώς και μιας ώθησης ενάντια σε πράξεις υποστήριξης της LGBTQ κοινότητας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Μια μελέτη του 2021 από το Ινστιτούτο Williams στη Νομική Σχολή του UCLA διαπίστωσε ότι το 31% των ατόμων LBGQ μεταξύ 18 και 25 ετών είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σε μια έρευνα του 2023 από το The Trevor Project, το 41% των νέων LGBTQ ηλικίας 13 έως 24 ετών δήλωσαν ότι σκέφτηκαν σοβαρά να αυτοκτονήσουν τον περασμένο χρόνο. Τα ποσοστά ήταν υψηλότερα για τους τρανσέξουαλ και τους nonbinary νέους.

«Όχι μόνο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετό προσωπικό και εθελοντές για να συμβουλέψουμε έναν τόσο μεγάλο όγκο νέων που μας προσεγγίζουν σε αριθμούς ρεκόρ αυτή τη στιγμή, πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου οι σύμβουλοί μας εκπαιδεύονται επαρκώς, έχουν υποστήριξη και περνούν ευχάριστα», δήλωσε η Shira Kogan, ειδική σε εταιρικές συνεργασίες στο The Trevor Project.

Η έρευνα του Trevor, που έγινε στις ΗΠΑ, διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν το ένα τρίτο των LGBTQ νέων δήλωσε ότι δεν είναι καλά αναφορικά με την ψυχική του υγεία, λόγω της πολιτικής και της νομοθεσίας κατά της κοινότητας LGBTQ.

Άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Abercrombie & Fitch Co. και Macy’s Inc., έκαναν δωρεές στο The Trevor Project τον Ιούνιο με αφορμή τον Μήνα Υπερηφάνειας.

Ο Jerry Bruno, διευθυντής της Deloitte, είπε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα κενά στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Η δωρεά θα σηματοδοτήσει επίσης στους υπαλλήλους της Deloitte πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν, καθώς και θα αυξήσει την αίσθηση του ανήκειν στους LGBTQ εργαζόμενους. «Είναι μια αυθεντική δέσμευση στις βασικές μας αξίες», είπε.

Πηγή: moneyreview

