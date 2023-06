Συμφωνία ρεκόρ για την αεροναυπηγική βιομηχανία επιτεύχθηκε με την παραγγελία 500 αεροπλάνων της οικογένειας Airbus από τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ινδίας, IndiGo.

H αεροπορική εταιρεία IndiGo αποτελεί ήδη μεγάλο πελάτη της Airbus.

Η συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα αεροσκάφη της Airbus είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, επισκιάζοντας τη συμφωνία για αγορά 470 αεροσκαφών των Airbus και της Boeing από την Air India, νωρίτερα εφέτος, συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, είχε χαρακτηρίσει ιστορική τη συμφωνία, με τα 470 αεροσκάφη να κοστολογούνται στα 70 δισ. δολάρια.

Done deal. @IndiGo6E has ordered 500 A320neo family aircraft from @Airbus. Aircraft will be delivered between 2030 and 2035. (IndiGo already has an order for aircraft to be delivered by 2030). This becomes the largest order by any airline in commercial aviation history! #PAS23 pic.twitter.com/7T6qyZHrOJ

— Ajay Awtaney (@LiveFromALounge) June 19, 2023