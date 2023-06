Η Ελβετική FRUIT UNION είναι 111 ετών. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της είχε ως σύμβολο ένα κόκκινο μήλο με έναν λευκό σταυρό -την ελβετική εθνική σημαία πάνω σε ένα από τα πιο συνηθισμένα φρούτα.

Ωστόσο, ο όμιλος, ο παλαιότερος και μεγαλύτερος οργανισμός αγροτών φρούτων στην Ελβετία, ανησυχεί ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει το λογότυπό του, επειδή η Apple, ο τεχνολογικός γίγαντας, προσπαθεί να κερδίσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στις απεικονίσεις των μήλων.

«Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί δεν είναι σαν να προσπαθούν να προστατεύσουν απλά το δαγκωμένο μήλο τους» λέει ο διευθυντής της Fruit Union Suisse, Jimmy Mariéthoz, αναφερόμενος στο εμβληματικό λογότυπο της εταιρείας. «Ο στόχος τους εδώ είναι πραγματικά να κατέχουν τα δικαιώματα σε όλα τα μήλα, το οποίο, για εμάς είναι κάτι που είναι πραγματικά σχεδόν καθολικό, που θα πρέπει να είναι δωρεάν για χρήση από όλους».

Η Apple δεν απάντησε στα παραπάνω σχόλια, ωστόσο, η ιστορία είναι αληθινή και δεν είναι καθόλου τρολ.

Οι προσπάθειες της Apple να εξασφαλίσει το εμπορικό σήμα στην Ελβετία χρονολογούνται από το 2017, όταν ο γίγαντας με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια υπέβαλε αίτηση στο Ελβετικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPI) ζητώντας τα δικαιώματα IP για μια ρεαλιστική, ασπρόμαυρη απεικόνιση μιας ποικιλίας μήλων γνωστή ως Granny Smith, το κοινό πράσινο μήλο.

Το αίτημα κάλυπτε έναν εκτενή κατάλογο πιθανών χρήσεων, κυρίως σε ηλεκτρονικά, ψηφιακά και οπτικοακουστικά καταναλωτικά αγαθά και υλικό. Έπειτα από μια παρατεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο μερών, η IPI αποδέχθηκε εν μέρει το αίτημα της Apple το περασμένο φθινόπωρο, λέγοντας ότι η Apple θα μπορούσε να έχει δικαιώματα σχετικά με ορισμένα μόνο από τα αγαθά που ήθελε, επικαλούμενη μια νομική Αρχή που λαμβάνει υπόψη τις γενικές εικόνες κοινών αγαθών -όπως μήλα- να είναι δωρεάν για όλους. Την άνοιξη, η Apple ξεκίνησε μια νέα έκκληση.

Apple wants to control every image anywhere of an apple, says Swiss fruit firm battling the company over logos. https://t.co/upY7obvxIl pic.twitter.com/fUnV9Lu8BR

— AppleInsider (@appleinsider) June 19, 2023