Οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας δημοσιοποίησαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά τα τιμολόγια ανά εταιρία:

Η χρέωση της ΔΕΗ ανέρχεται στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 KWh και 16,7 λεπτά για κατανάλωση άνω του ορίου. Η χρέωση τις νυκτερινές ώρες θα ανέρχεται στα 11,4 λεπτά..

Η Protergia προσφέρει το Value Plus στα 9,46 λεπτά/KWh, το Οικιακό Value Student στα 9,98 λεπτά, το Οικιακό MVP Reward στα 18,28 λεπτά χωρίς έκπτωση συνέπειας και στα 12,28 λεπτά με έκπτωση συνέπειας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Η Ήρων προσφέρει το Simply Generous Home στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 €/kWh), με την έκπτωση 10% ποσότητας, χωρίς προϋποθέσεις. Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανεβαίνει στο 15% με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 €/kWh).

Η Volton προσφέρει 0,0945€ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Energy Control (0,1260€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482€ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Home Plus (0,1560€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας).

Η Elpedison προσφέρει το πρόγραμμα Green Economy στα 8,00 λεπτά και στο Συνέπεια Day στα 15,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με τις εκπτώσεις.

Η nrg προσφέρει το πρόγραμμα On Time με αρχική τιμή στα 15,99 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας να κλιμακώνεται από 10% έως και 40% οπότε και κατεβαίνει στα 9,594 λεπτά.

Η Volterra τιμολογεί τη χρέωση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα 13,98 λεπτά.

Η ΖΕΝΙΘ προσφέρει το Power Home Now στα 14,3 λεπτά.

Η Φυσικό Αέριο προσφέρει στα 9,3 λεπτά το οικιακό πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Η Watt+Volt προσφέρει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά.

