Με μια πρωτοβουλία που προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου στον πλανήτη μας, οι εργαζόμενοι της Teleperformance Greece προχώρησαν το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στον καθαρισμό σημαντικών παράκτιων περιοχών, σε Αθήνα και Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εορτασμού του “World Cleanup Day 2023”, εργαζόμενοι της Teleperformance Greece υποστήριξαν τον σκοπό του περιβαλλοντικού οργανισμού Save Your Hood, συμμετέχοντας ενεργά στην εθελοντική αυτή δράση, η οποία πέρα από τον καθαρισμό συγκεκριμένων παράκτιων περιοχών, είχε στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία μείωσης των απορριμμάτων στο φυσικό περιβάλλον.

Στην Αθήνα η δράση έλαβε χώρα στην παραλία και τους κυματοθραύστες του ΣΕΦ, μια τοποθεσία στην οποία παρατηρείται έντονα το πρόβλημα της συγκέντρωσης απορριμμάτων, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται περισσότερες από 10 δράσεις καθαρισμού ετησίως. Την ίδια στιγμή, η ομάδα εθελοντών στα Χανιά, ανέλαβαν τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής στην πολυσύχναστη παραλία της Χρυσής Ακτής, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η συνολική απομάκρυνση σχεδόν 4,000 λίτρων σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι εργαζόμενοι της Teleperformance Greece είχαν την ευκαιρία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για έναν καλό σκοπό, να εκπαιδευτούν και να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, με μια ενέργεια που προάγει την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσα από την απομάκρυνση επιβλαβών υλικών.

Οι δράσεις καθαρισμού των δύο παράκτιων περιοχών εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Teleperformance Greece, η οποία στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της βιωσιμότητας, καθώς και τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον πλανήτη μας.

Σχετικά με την Teleperformance Greece

