H δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ξεχώρισε για ακόμα μια χρονιά για το υγιές και αποδοτικό εργασιακό της περιβάλλον, αποκτώντας τη Διεθνή Πιστοποίηση “Great Place to Work®” (CERTIFIED by Great Place to Work®).

Έπειτα από εκτενή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, και μέσα από τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζει ο οργανισμός Great Place to Work® Hellas, η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ επιβραβεύτηκε για την κουλτούρα, το ήθος και την εργασιακή της φιλοσοφία, η οποία συμβάλλει στην εξέλιξη των εργαζομένων. Η απόκτηση της πιστοποίησης επισφραγίζει το υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ στο ανθρώπινο δυναμικό της προσφέροντας υγιή εργασιακή κουλτούρα, σύγχρονων προδιαγραφών.

Ο Διαχειριστής Εταίρος, κ. Γιάννης Κυριακίδης δήλωσε σχετικά: «Για δεύτερη χρονιά η εταιρεία μας βραβεύεται από το ανθρώπινο δυναμικό της ως ένα πρωτοποριακό εργασιακό περιβάλλον υψηλού ήθους, σεβασμού και αξιοκρατίας. Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι θέτει ως προτεραιότητα την ευημερία των ανθρώπων της, την εξέλιξή τους και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς δικηγόρων, με αξίες, δυναμισμό και κατάρτιση, ικανοί να ανταποκριθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας, κάνοντάς την καθημερινότητα τους καλύτερη».

