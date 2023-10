Η Teleperformance, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ψηφιακών λύσεων για επιχειρήσεις ξεχώρισε στο θεσμό 10 Best Workplaces in EuropeTM 2023, του Great Place to Work®. Η εταιρεία κατάφερε να κατακτήσει την 7η θέση στην Ευρώπη, ανάμεσα σε πολυεθνικές εταιρείες στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχεδόν 34.000 εργαζόμενοι της Teleperformance σε όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στην ετήσια εμπιστευτική έρευνα, η οποία αξιολόγησε την εταιρεία ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης που εμπνέει, τις εταιρικές αξίες, την ηγεσία και το βαθμό καινοτομίας που τη χαρακτηρίζει. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της Teleperformance ανέφεραν ότι δέχονται δίκαιη μεταχείριση ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση, το φύλο, την καταγωγή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, και ότι η εταιρεία παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αντιπροσωπεύουν τις εργασιακές εμπειρίες των εργαζομένων της Teleperformance σε όλη την ήπειρο.

«Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτήν την αναγνώριση και εκτιμούμε βαθύτατα τα σχόλια των εργαζομένων μας, οι οποίοι έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας δυνατής κουλτούρας ανοιχτού διαλόγου, εμπιστοσύνης και σεβασμού,» δήλωσε ο Joao Cardoso, Πρόεδρος της Teleperformance για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. «Η διάκρισή μας στη λίστα Best Workplaces in Europe αποτελεί τιμή και παράλληλα ευθύνη, και είμαστε ευγνώμονες στους εργαζομένους μας, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Για τον λόγο αυτόν, φροντίζουμε ιδιαίτερα να διαμορφώνουμε μία εργασιακή κουλτούρα που γιορτάζει και αναδεικνύει την μοναδικότητα κάθε χώρας, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στους υπαλλήλους μας, καλλιεργώντας παράλληλα ένα εργατικό δυναμικό συνδεδεμένο σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν για την Ευρωπαϊκή λίστα, είχαν προηγουμένως ξεχωρίσει για τις επιμέρους διακρίσεις που είχαν λάβει ως Best Workplaces™ σε εθνικό επίπεδο. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Teleperformance είχε λάβει πιστοποιήσεις Great Place to Work® σε 72 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 25 εκ των Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σήμερα, πάνω από το 99% των 410.000 εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως εργάζονται σε περιβάλλον που έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work®.

«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση που αντικατοπτρίζει το απίστευτο ταλέντο και την καθημερινή αφοσίωση και δέσμευση των ανθρώπων της Teleperformance. Είναι παράλληλα μια αντανάκλαση της συνεχούς προσπάθειας μας για την εγκαθίδρυση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας,» δήλωσε η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance Greece. «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, καθώς προσβλέπουμε σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα μαζί. Όταν δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε τοπικό επίπεδο η αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα είναι δεδομένη.»

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις