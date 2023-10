Ανάμεσα στα κορυφαία resorts ανά τον κόσμο βρίσκεται το W Costa Navarino, σύμφωνα με την κατάταξη των «Top 50 Best Resorts in the World», στα διεθνή βραβεία Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2023.

Η διάκριση -παράλληλα με την αναγνώριση ως το #1 resort στην Ελλάδα- έρχεται λίγο μετά από τα πρώτα γενέθλια του W Costa Navarino, που ξεκίνησε να λειτουργεί πέρυσι το καλοκαίρι, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτή η επιβράβευση έρχεται να συμπληρώσει μια δυναμική σεζόν, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κι εμπειριών. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια ευεξίας, σε retreats, αλλά και να ανακαλύψουν τη μοναδική φύση της Μεσσηνίας.

Για την επόμενη σεζόν, το W Costa Navarino σχεδιάζει ένα πρόγραμμα, με στόχο να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες του, με μουσικά και γαστρονομικά events, σεμινάρια ευεξίας και πολλές ακόμη συναρπαστικές δράσεις, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων.

