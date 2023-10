Γράφει η: Κλειώ Νικολάου

Πολύ πριν μπει στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, η λαμπερή και πολυτελής αυτοκρατορία του στο real estate τον είχε κάνει διάσημο, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όμως, πριν από μερικές ημέρες, ένας δικαστής αποφάσισε ότι οι εταιρείες του διέπραξαν τεράστιες απάτες και ζήτησε να χάσουν τον έλεγχο των εταιρειών τους ο ίδιος ο Τραμπ και οι ενήλικοι γιοι του. Ο πρώην Πρόεδρος φυσικά αρνείται τις κατηγορίες, όμως η απόφαση μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρώην Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνέπειες για τα ακίνητά είναι αβέβαιες, ωστόσο το Trump Organization, η εταιρεία που τα διαχειρίζεται, ίσως αναγκαστεί να παραδώσει τον έλεγχο σε κάποιον διαχειριστή που θα ορίσει το δικαστήριο.

Βέβαια, για τον ίδιο τον πρώην Πρόεδρο, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές, όχι μόνο για την εικόνα του πάμπλουτου που θέλει να πλασάρει.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στις αρχές της χρονιάς, το Forbes εκτίμησε την ακίνητη περιουσία του Τραμπ στη Νέα Υόρκη μόλις στα 720 εκατομμύρια δολάρια – ποσό που δεν έχει προφανώς καμία σχέση με τα 2,5 δισεκατομμύρια που ισχυρίζεται ο ίδιος.

Ποια λοιπόν είναι τα ακίνητα που ενδέχεται να χάσει ο Τραμπ:

Βρίσκεται στην περίφημη πέμπτη λεωφόρο, έχει 58 ορόφους και είναι από τα πιο γνωστά κτήρια με το όνομα του πρώην Προέδρου. Εκεί βρίσκεται η έδρα του Οργανισμού του και έχει υπάρξει σπίτι του Τραμπ και άλλων μελών της οικογένειάς του. Ο πρώην Πρόεδρος διαθέτει τους τρεις επάνω ορόφους – το ρετιρέ – και αυτό είναι μεταξύ των ακινήτων που βρίσκονται στην αγωγή του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο Τραμπ κατηγορείται ότι διόγκωσε την αξία του τρίπατου διαμερίσματος, λέγοντας ότι είναι μεγαλύτερο από 2.800 τετραγωνικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι σχεδόν 1.000 τετραγωνικά. Το 2015, αξία του εκτιμήθηκε στα 327 εκατ. δολάρια, με το δικαστή να χαρακτηρίζει αυτό το ποσό «τρελό».

Το κτήριο χτίστηκε το 1930, έχει 72 ορόφους, βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού κέντρου της Νέας Υόρκης και αγοράστηκε από την εταιρεία του Τραμπ το 1995. Έκτοτε, νοικιάστηκαν γραφεία σε κολοσσούς, όπως η American Express, η Bear Stearns και το Hilton Hotels & Resorts. Ωστόσο, στην αγωγή επισημαίνεται ότι η αξία του κτηρίου είχε εκτιμηθεί το 2012 στα 572 εκατ. δολάρια, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε η μισή.

9/ 11.) On #Trump Seven Springs Estate in Westchester Co, NY, which was valued at $25M by his bank in 2000. In 2014 T inflated the value to $261 M — “inflated 400%” said Judge. And that was fraudulent. BINGO@ – FRAUD. 12.) Trump Park Ave Building, with rent-stabilized apts. MORE pic.twitter.com/GISuDtkLil

Θεωρείται από τα πιο αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία του Trump Organization, χτίστηκε το 1919 και αγοράστηκε από την εταιρεία του Τραμπ το 1996. Όπως και στα προηγούμενα κτήρια, ο Τραμπ και οι γιοι του κατηγορούνται ότι διόγκωσαν την αξία του Seven Springs, ενώ προώθησαν και έργα στην περιοχή, τα οποία όμως απαγορεύεται να γίνουν.

In an attempt to destroy my father and kick him out of New York, a Judge just ruled that Mar-a-Lago, in Palm Beach Florida, is only worth approximate “$18 Million dollars”… Mar-a-Lago is speculated to be worth we’ll over a billion dollars making it arguably the most valuable… pic.twitter.com/b0U6J5ykWJ

— Eric Trump (@EricTrump) September 26, 2023