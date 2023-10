Στο πλαίσιο της καινοτόμου πρωτοβουλίας της Green Carpet, η Thomas Cook (India) Limited η κορυφαία εταιρεία πολυκαναλικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών της Ινδίας, και η LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], μια παγκόσμιας εμβέλειας συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογίας και ψηφιακών λύσεων, υπέγραψαν συμφωνία με την Eurolife FFH, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους από 500.000 πελάτες.

Το Green Carpet, μια πρωτοποριακή παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τα επαγγελματικά ταξίδια των στελεχών των εταιρειών, εξετάζει συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, παρέχοντάς τους εργαλεία για την καταγραφή, παρακολούθηση, ανάλυση, σύνταξη αναφοράς και τελικά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν. Η πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις εκπομπές της Κατηγορίας 3, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να μειώσουν αισθητά τις δαπάνες τους για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG).

Η ένταξη της Eurolife FFH στην πλατφόρμα Green Carpet υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη των εταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν, θέτοντας παράλληλα φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας.

Ο κ. Madhavan Menon, Executive Chairman της Thomas Cook (India) Ltd, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Eurolife FFH στο Green Carpet, την πρωτοποριακή πρωτοβουλία μας για την βιωσιμότητα. Η κοινή μας προσπάθεια τονίζει την κρίσιμη ανάγκη για τις εταιρείες παγκοσμίως να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να αναλάβουν την ευθύνη του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Μέσω του Green Carpet, ανοίγουμε το δρόμο για ένα πιο πράσινο, πιο υπεύθυνο επιχειρηματικό τοπίο.

Από την έναρξή της λειτουργίας του τον Μάρτιο του 2023, το Green Carpet έχει συγκεντρώσει την προσοχή σημαντικών φορέων από το διεθνές επιχειρηματικό τοπίο και η πορεία των εξαγορών μας είναι ενθαρρυντική. Αυτή η στρατηγική πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος.»

Ο κ. Sanjay Tugnait, President και CEO της Fairfax Digital Services, ανέφερε: «Το Green Carpet είναι ένας ισχυρός ρυθμιστής που θα δώσει τη δυνατότητα στους εταιρικούς πελάτες να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς το Net Zero. Πρόκειται για μια παραδειγματική συνεργασία μεταξύ της Thomas Cook και της Eurolife FFH, που υποστηρίζεται από την παγκόσμια τεχνογνωσία της Fairfax Digital στη δημιουργία ESG λύσεων. Η καταγραφή, η μέτρηση, η συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων και η σύνταξη αναφορών δεν είναι μόνο μια απαίτηση του ΟΗΕ σχετική με τις εκπομπές της Κατηγορίας 3, αλλά και μια κοινωνική υποχρέωση για εμάς να κάνουμε το χρέος μας και να σώσουμε τον πλανήτη. Κατά τη φετινή χρονιά της προεδρίας της Ινδίας στην G20, ως μέλος της Ομάδας Δράσης G20 Startup 20 για τη Βιωσιμότητα, είμαι χαρούμενος που δημιουργήσαμε αυτή την ψηφιακή λύση την οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε μεταξύ των χωρών της G20.»

Το Green Carpet της Thomas Cook India και της LTIMindtree θα προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στη Eurolife FFH:

Απλοποιημένη καταγραφή δεδομένων και ανάλυση των ταξιδιωτικών εκπομπών με πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο

Ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας

Ταχεία και εύκολη ενσωμάτωση στις τρέχουσες πλατφόρμες επαγγελματικών ταξιδιών της εταιρείας

Προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML) για την παροχή στατιστικών αναλύσεων

Λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των net zero στόχων της επιχείρησης

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, τόνισε: «Φιλοδοξούμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους όχι μόνο μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, αλλά και μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία με διάφορους τρόπους. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε κινητήριο δύναμη για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, γι’ αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο Green Carpet στο πλαίσιο της συνολικής ESG στρατηγικής μας. Κάθε ουσιαστικό εργαλείο που βοηθά τον κόσμο να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή πρέπει να λαμβάνει προβολή και υποστήριξη.»

Ο κ. Sudhir Chaturvedi, President και Executive Board Member της LTIMindtree, είπε: «Εμείς στην LTIMindtree αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας σε θέματα ESG και ψηφιακών λύσεων για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς τους ‘μηδενικούς ρύπους’, αντιμετωπίζοντας τις εκπομπές της Κατηγορίας 3 από τα εταιρικά επαγγελματικά ταξίδια. Η πλατφόρμα, που βασίζεται στο μοντέλο SaaS, προάγει τις προσπάθειες βιωσιμότητας των εταιρειών μέσω της αυτοματοποίησης στη συλλογή δεδομένων, του υπολογισμού και της διεξοδικής ανάλυσης των σχετικών στοιχείων, καθώς και της σύνταξης αναφορών σχετικά με τις εκπομπές, ώστε οι εταιρείες να καταφέρουν να καταστήσουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια βιώσιμα. Η πρωτοβουλία λανσαρίστηκε στις αρχές αυτού του έτους σε συνεργασία με την Thomas Cook India, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αναφοράς των εκπομπών της Κατηγορίας 3 σε ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια πρότυπα, καθώς και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου πλανήτη.»

Σχετικά με το Green Carpet: Το Μάρτιο του 2023, η Thomas Cook (India) Limited και η SOTC Travel συνεργάστηκαν με την LTIMindtree για να λανσάρουν το “Green Carpet”, μια πρωτοποριακή παγκόσμια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν αποτελεσματικά και να μετριάζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τα εταιρικά επαγγελματικά ταξίδια. Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία, που αναπτύχθηκε με την τεχνογνωσία της Fairfax Digital Services, συνδυάζει την εκτεταμένη εμπειρία της Thomas Cook και της SOTC στον ταξιδιωτικό κλάδο, την ειδίκευση της LTIMindtree στη συμβουλευτική γύρω από θέματα ESG και τις ψηφιακές λύσεις, καθώς και τις παγκόσμιες γνώσεις της Fairfax Digital Services (μια εταιρεία της Fairfax).

Σχετικά με την Thomas Cook (India) Limited: Η Thomas Cook (India) Limited (TCIL) ιδρύθηκε το 1881. Είναι η κορυφαία πολυκαναλική ταξιδιωτική εταιρεία στη χώρα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συναλλάγματος, εταιρικών ταξιδιών, MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), ταξιδιών αναψυχής, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και υπηρεσιών Visa. Διαχειρίζεται κορυφαία εμπορικά σήματα B2C και B2B, συμπεριλαμβανομένων των Thomas Cook, SOTC, TCI, SITA, Asian Trails, Allied TPro, Australian Tours Management, Desert Adventures, Travel Circle International Limited (TCI 勝景), Sterling Holiday Resorts Limited, Distant Frontiers, TC Tours, Digiphoto Entertainment Imaging (DEI), Go Vacation, Private Safaris East & South Africa.

Ως ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών με έδρα την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ο όμιλος Thomas Cook India Group δραστηριοποιείται σε 28 χώρες σε 5 ηπείρους.

Η TCIL έχει αποσπάσει τις εξής διακρίσεις:The Best Tour Operator στα India Travel Awards North 2023, Corporate Citizen Award (Travel Tourism & Hospitality) στο Corporate Citizen Conclave & Award 2023, The Outbound Tour Operator of the Year 2022 & 2019 στα SATTE Awards, IAMAI India Digital Awards 2022, CNBC-TV18 & ICICI Lombard India Risk Management Award – Travel & Leisure Category 2022 & 2021, CIO100 Award for digital innovation 2022, Βραβείο ‘Innovation in Omni-experience’ στα Industry Innovation Awards 2021 της International Data Corporation (IDC), The Best Travel Agency – India στα TTG Travel Awards 2019, The Best Outbound Tour Operator στα Times Travel Awards 2019 & 2018, Silver award for Asia’s Best Integrated Report (First Time) category στα Asia Sustainability Reporting Awards 2019-2021, Best Risk Management-Framework & Systems στα India Risk Management Awards 2019, The French Ambassador’s Award for Exemplary Achievements in Visa Issuance για 5 συνεχόμενα έτη και έχει βραβευτεί στα Condé Nast Traveller – Readers’ Travel Awards από το 2011 έως το 2019.

