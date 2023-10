Η προώθηση και η ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών τόσο στον Καναδά όσο και στην Ελλάδα, για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, βρίσκεται στο επίκεντρο του 2ου Οικονομικού Φόρουμ στο Τορόντο, το οποίο οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία – Καναδάς το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου, στις 23 Οκτωβρίου 2023.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας του Καναδά Francois-Philippe Champagne, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο υπουργός Ορυχείων του Οντάριο George Pirie, η πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα και Ύπατη Αρμοστής στην Κύπρο Karine Asselin, η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο γενικός διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank ΑΕ Μιχάλης Βλασταράκης, ο πρόεδρος της Hellenic Development Bank of Investments Χάρης Λαμπρόπουλος, ο CEO της Enterprise Greece SA Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο John Sotos, Co-President του Hellenic Initiative Canada, ο Daniel Hengeveld, αντιπρόεδρος της Investment Attraction Toronto Global κ.ά είναι μεταξύ αυτών που θα δώσουν το «παρών» στο οικονομικό φόρουμ του Τορόντο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθεί το θέμα των start-up επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η Ρούλα Μπαχταλιά, διευθύντρια του προγράμματος E-G-G (Enter-Grow-Go) της Eurobank, πρόκειται να αναλύσει τους στόχους του προγράμματος στήριξης της τράπεζας, το οποίο απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και ήδη υπάρχουσες. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τα παραδείγματα τριών start-ups, της PLiN Nanotechnology S.A, της bespot. και της ManaGi.

Στην συζήτηση αυτή θα συμμετάσχουν μαζί με την κ. Μπαχταλιά η Andrea Richardson, Director Strategic Projects της DMZ Incubator στον Καναδά και ο Peter Polydor, πρόεδρος της Ergo Holdings & Ergo Capital στον Καναδά και ο Άγγελος Σταυράκης, CEO & Founder της SafeSize, ενώ θα παρευρεθούν και ο Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης, CEO & Co-founder της ManaGi, ο Αλέξανδρος Τσουκνίδας, διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής και ο Λέων Γαβαλάς, CEO & Founder της bespot. Το πάνελ θα συντονίζει ο Διονύσης Πρωτόπαπας, ανώτατος επίτροπος Εμπορίου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο.

(Gold Sponsors της διοργάνωσης: Eldorado Gold – Enterprise Greece Invest & Trade, Sponsors: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Eurobank – EOT, Supporters: Hellenic Development Bank of Investments, Communication Sponsor: Hellas Journal, In association with: Ελληνική Πρωτοβουλία – Καναδάς, Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου και την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οτάβα)

