Εποχικοί πυροσβέστες: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Μας αποκαλούσαν «εισβολείς»

Βαθιά είναι η θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γύθειο. Μέσα σ' αυτό κλίμα, οι Εποχικοί Πυροσβέστες θέλησαν να δώσουν μια απάντηση στην κυβέρνηση και την ανακοίνωση που εξέδωσε για τον χαμό των πυροσβεστών.



Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν:

«Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος.



Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.



Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους.



Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα».

Και καταλήγουν: «Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές», με παραπομπή στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν θα συγκαλυφθεί η αλήθεια»

Οι Εποχικοί Πυροσβέστες αντέδρασαν έντονα και στην είδηση ότι ο θάνατος του πυροσβέστη στη φωτιά στο Γύθειο, προκλήθηκε τελικά από εισπνοή καπνού και όχι από παθολογικά αίτια. Μίλησαν για επιχείρηση να συγκαλυφθεί η αλήθεια και για προσπάθεια να υποβαθμιστεί το γεγονός

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικο πόρισμα του νοσοκομείου Σπάρτης .

Δηλώνουμε την αγανάκτηση μας και το θυμό μας καθώς από την πρώτη στιγμή δημοσιεύματα αναφέρονταν σε παθολογικά αιτία που δεν ειχαν σχέση με την πυρκαγιά προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Η αλήθεια για τους θανάτους των 3 συναδέλφων μας δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί».