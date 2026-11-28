Ένα ασυνήθιστο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε αγώνα της τρίτης κατηγορίας του πολωνικού πρωταθλήματος, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, αναγκάζοντας το παιχνίδι να διακοπεί.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σταλ Στάλοβα Βόλα και τη δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας βρισκόταν προς το τέλος της, με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα με 3-2. Τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι πλησίαζε στην ολοκλήρωσή του, ένας απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο άνδρας κινήθηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στο γήπεδο, με το προσωπικό ασφαλείας να αναλαμβάνει αμέσως δράση και να τον ακολουθεί σε μια σκηνή που δεν συναντά κανείς συχνά σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας την απρόσμενη εισβολή και την καταδίωξη από τους άνδρες της ασφάλειας.