Έπος: Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τον Καρέτσα με ένα βίντεο μέσα σε σουβλατζίδικο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031.

Οι Βεστφαλοί ολοκλήρωσαν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις τους σε νεαρό ποδοσφαιριστή, με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Ντόρτμουντ, μάλιστα, φρόντισε να βάλει από νωρίς... ελληνικό χρώμα στην άφιξή του. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δημιούργησε ένα χιουμοριστικό σκετς με πρωταγωνιστή έναν γύρο, συνδέοντας την ελληνική κουζίνα με τη μεταγραφή του Καρέτσα.

«Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους πρωταγωνιστές του βίντεο, σε μια ευρηματική αναφορά στη μεταγραφή του νεαρού άσου.