Έπος: Η ξεχωριστή υποδοχή στο ξενοδοχείο για τον... σκακιστή Γιώργο Μπαρτζώκα

Σε ρυθμούς Final Four κινείται πλέον ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στο ΣΕΦ και να μεταφέρονται στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνουν όλες οι αποστολές της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/05) στο κέντρο της Αθήνας, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν μια ξεχωριστή έκπληξη που περίμενε τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» στο lobby του ξενοδοχείου. Στον χώρο της υποδοχής είχε τοποθετηθεί ένα τραπέζι με σκακιέρα, μια ξεκάθαρη αναφορά στο παρατσούκλι «Σκακιστής», με το οποίο τον αποκαλούν οι φίλοι του Ολυμπιακού λόγω της τακτικής του προσέγγισης στο παιχνίδι.