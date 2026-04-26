Έπος: Νύφη διέκοψε το γλέντι του γάμου της για να πανηγυρίσει το κύπελλο του ΟΦΗ

Σε ρυθμούς… ΟΦΗ κινείται όλη η Κρήτη μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τους πανηγυρισμούς να ξεφεύγουν από τα… συνηθισμένα.

Σε γλέντι γάμου, η χαρά μετατράπηκε σε ποδοσφαιρική φιέστα, όταν η νύφη διέκοψε το πρόγραμμα για να βάλει «ασπρόμαυρο» χρώμα στη βραδιά. Με κόρνα στο χέρι και διάθεση στα ύψη, έγινε η πρωταγωνίστρια ενός απρόσμενου πανηγυριού.

Το σκηνικό απογειώθηκε όταν ο Γρηγόρης Σαμόλης πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», ξεσηκώνοντας τους καλεσμένους που ακολούθησαν σε ρυθμούς… εξέδρας.