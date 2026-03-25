Έπσταϊν: «Του άρεσε ο φόβος στα μάτια μας» - Θύματα μιλούν πρώτη φορά για τα σκοτεινά μυστικά τους

Μαρτυρίες θυμάτων του φέρνουν στο φως ένα σκοτεινό δίκτυο κακοποίησης, περιστατικά εκβιασμών ισχυρών προσώπων καθώς και το ανεξίτηλο τραύμα όσων έζησαν, επισημαίνοντας πως συνεχίζουν να διεκδικούν δικαιοσύνη.

Η Τζοάνα Χάρισον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κακοποίηση που υπέστη από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, που ανέφεραν το όνομά της. Όπως εξήγησε στην εκπομπή Victoria Derbyshire του BBC Newsnight, η επίθεση την γέμισε ντροπή και αμηχανία, και η δημοσιοποίηση των αρχείων της έδωσε την ώθηση να μιλήσει. «Φτάνει σε ένα σημείο που σε πιάνει ασφυξία και χρειάζεσαι να αναπνεύσεις, και νιώθω ότι αυτός είναι ο τρόπος μου να προσπαθώ να αναπνεύσω», ανέφερε.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συγκέντρωσε πέντε επιζώντες του Έπσταϊν στην ίδια αίθουσα για πρώτη φορά, υπήρξαν στιγμές έντονης συγκίνησης, δάκρυα και χειρονομίες αλληλεγγύης, καθώς ανακαλούσαν τις πρώτες τους συναντήσεις με τον Έπσταϊν και φωτογραφίες από τότε. Οι επιζώντες περιέγραψαν τις τρομακτικές εμπειρίες τους, από το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς μέχρι το απόκοσμο ράντσο Ζόρο στο Νέο Μεξικό, και υπογράμμισαν ότι οι ισχυρές προσωπικότητες που συνδεόταν με τον Έπσταϊν πιθανόν γνώριζαν τι συνέβαινε.

Πέντε χώρες σε πέντε ημέρες με Κλίντον, Σπέισι και Μάξγουελ

Η Chauntae Davies μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από ταξίδια με τον Έπσταϊν σε πέντε χώρες μέσα σε πέντε ημέρες, μαζί με τον Κέβιν Σπέισι και τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, που συμμετείχαν σε ανθρωπιστικές αποστολές για την πρόληψη του AIDS. Παρά την καθημερινή τους αλληλεπίδραση, όπως περιέγραψε, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι οι διάσημοι γνώριζαν ή εμπόδισαν την κακοποίηση.

«Το περιέγραψα στο ημερολόγιό μου εκείνη την εποχή ως την πιο εκλεκτική ομάδα ανθρώπων που μπορούσες να συγκεντρώσεις... ήταν σχεδόν σαν να νιώθεις κατασκήνωση, επειδή ταξίδευες σε πέντε διαφορετικές χώρες σε πέντε ημέρες», είπε. Στο αεροπλάνο έφαγαν σνακ, έπαιξαν χαρτιά και έλεγαν ιστορίες. «Ήταν ένα ταξίδι που συμβαίνει μια φορά στη ζωή και, δυστυχώς, αμαυρώθηκε από ό,τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες», είπε. Η Ντέιβις έχει δηλώσει ότι βιάστηκε από τον Έπσταϊν στο ιδιωτικό του νησί, αφού την είχε προσλάβει για να του κάνει μασάζ.

“We were so stupid and so innocent at the same time…”



“You were innocent. You weren’t stupid…”



Οι επιζώντες τόνισαν επίσης τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με σημαντικά πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας, όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ και η πρώην Δούκισσα της Υόρκης Σάρα Φέργκιουσον. Η Λίζα Φίλιπς αφηγήθηκε πως η φίλη της, που θέλει να παραμείνει ανώνυμη, φέρεται να δόθηκε εντολή να κάνει σεξ με τον Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, γεγονός που το παλάτι αρνείται.



Οι επιζώντες δήλωσαν ότι η κακοποίηση τους έχει αφήσει βαθιά τραύματα: «Δεν χαμογελώ πια με τον ίδιο τρόπο», είπε η Χάρισον κοιτώντας μια φωτογραφία της ηλικίας των 18 ετών. Οι εμπειρίες τους φανερώνουν όχι μόνο την έκταση των εγκλημάτων του Έπσταϊν αλλά και τον μακροχρόνιο ψυχολογικό αντίκτυπο στην ζωή των θυμάτων του.