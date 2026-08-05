Επτά νέα ασθενοφόρα ενισχύουν το ΕΚΑΒ και τα Κέντρα Υγείας στη Στερεά Ελλάδα

Με επτά νέα τετρακίνητα ασθενοφόρα ενισχύονται το ΕΚΑΒ και οι δομές Υγείας της Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε στη Λαμία παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού. Ο υπουργός χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι τα νέα τετρακίνητα ασθενοφόρα θα συμβάλουν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί συνολικά την προμήθεια 35 ασθενοφόρων, προϋπολογισμού 3,26 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τέσσερις κινητές ιατρικές μονάδες, ενώ δρομολογείται η προμήθεια ακόμη επτά ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ και 17 για τα Κέντρα Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.