Υγεία Πολιτική ΕΚΑΒ Λαμία Άδωνις Γεωργιάδης ΕΣΠΑ Περιφέρεια

Επτά νέα ασθενοφόρα ενισχύουν το ΕΚΑΒ και τα Κέντρα Υγείας στη Στερεά Ελλάδα

Η παράδοση των οχημάτων στη Λαμία παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού.

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Με επτά νέα τετρακίνητα ασθενοφόρα ενισχύονται το ΕΚΑΒ και οι δομές Υγείας της Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε στη Λαμία παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού. Ο υπουργός χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι τα νέα τετρακίνητα ασθενοφόρα θα συμβάλουν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές.

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Ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί συνολικά την προμήθεια 35 ασθενοφόρων, προϋπολογισμού 3,26 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τέσσερις κινητές ιατρικές μονάδες, ενώ δρομολογείται η προμήθεια ακόμη επτά ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ και 17 για τα Κέντρα Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

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Υγεία Πολιτική ΕΚΑΒ Λαμία Άδωνις Γεωργιάδης ΕΣΠΑ Περιφέρεια

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