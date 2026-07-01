Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα: «Η ψυχή μας έχει γίνει κομμάτια» - Σχεδόν 2.300 οι νεκροί

Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που μέχρι στιγμής έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκεζ, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η πρόεδρος της Βενεζουέλας σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

Συνεχίζονται οι απελπισμένες προσπάθειες για εντοπισμό επιζώντων

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από το καταστροφικό φαινόμενο, μαζί με εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στους σωρούς από ερείπια.

Αν και ένα τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα -την περισσότερο χτυπημένη περιοχή της χώρας- χθες Τρίτη, οι ελπίδες για την ανεύρεση περισσότερων επιζώντων εξανεμίζονται

Παράλληλα, η οργή του κόσμου για τους αργούς ρυθμούς των κρατικών επιχειρήσεων διάσωσης, αλλά και για τη συμπεριφορά ορισμένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, συνεχώς μεγαλώνει. Εθελοντές, πολλοί από τους οποίους είναι εξοπλισμένοι με ελάχιστα μέσα, όπως φτυάρια, σχοινιά ή ακόμα και με γυμνά χέρια, δηλώνουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν επιζώντες.

Φωτό: Reuters

Ωστόσο, καταγγέλλουν ότι ορισμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας της Βενεζουέλας επιδίδονται σε λεηλασίες, μπλοκάρουν τη βοήθεια και ιδιοποιούνται τις δωρεές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την ποινή της απόλυσης, μετά από κατηγορίες ότι έκλεψαν μετρητά από συντρίμμια κτιρίου.

More videos of Venezuelan military personnel looting collapsed homes and businesses and taking all sorts of goods and appliances. https://t.co/cF8GCCelRc — Kat🇻🇪🇦🇷🇺🇦🇸🇾🇬🇪🇵🇸🇨🇺🇲🇲🇮🇷🇸🇩🇹🇼 (@Katauroraaa) June 29, 2026

Βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media έδειξαν εξοργισμένους πολίτες να προσπαθούν να εμποδίσουν τους ένστολους, την ώρα που αφαιρούσαν χρηματοκιβώτιο γεμάτο δολάρια από ένα γκρεμισμένο κτίριο.

Ακόμα, ένας κρατικός υπάλληλος σε σημείο ελέγχου κατήγγειλε στο Reuters ότι είδε αστυνομικούς και στρατιωτικούς να κατάσχουν προμήθειες από τρία φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ δήλωναν περήφανοι για τα όσα κατάφεραν να «αρπάξουν».

Οργή για τον αποκλεισμό πρόσβασης στις σεισμόπληκτες περιοχές

Εθελοντές διασώστες αναφέρουν ότι μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, η παρουσία του κράτους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ο Αλεξάντερ Ντελγκάντο, δάσκαλος από το κρατίδιο Αράγκουα, δήλωσε στο Reuters ότι στο πεδίο βλέπει κανείς μόνο τους πυροσβέστες και τη μεξικανική ομάδα διάσωσης «Los Topos», αλλά όχι το ίδιο το κράτος.

Η ομάδα του πέρασε πέντε ημέρες μετακινώντας χαλάσματα κάτω από τον καυτό ήλιο της Καραϊβικής στο οικιστικό συγκρότημα Ούγκο Τσάβες (Hugo Chávez), όπου οι έξι από τους οκτώ πύργους έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια. Μέχρι την Τρίτη, οι δυνάμεις στο σημείο παρέμεναν ελάχιστες και στερούνταν βαρέων μηχανημάτων έργου.

Ο κτηνίατρος Μιχαέδ Ντίας, ο οποίος συμμετέχει εθελοντικά στις έρευνες, ζήτησε επίσης μεγαλύτερη κινητοποίηση των δημόσιων φορέων, την ώρα που αναζητούσε σάκους μεταφοράς για τέσσερις σορούς που μόλις είχαν ανασυρθεί. Παράλληλα, η Ντανιέλα Άρμας, που περίμενε για φαγητό σε ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, περιέγραψε απελπιστικές καταστάσεις, λέγοντας στο Agence France-Presse ότι ο κόσμος σχεδόν αλληλοσκοτώνεται για τις προμήθειες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η κυβέρνηση, αφού αρχικά ευχαρίστησε τους εθελοντές, περιέκοψε την πρόσβαση του κοινού στη Λα Γκουάιρα, προκαλώντας την οργή όσων προσπαθούσαν να βοηθήσουν.

Τρομακτικά τα δορυφορικά δεδομένα

Οι απανωτοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα), αποτελούν μία από τις χειρότερες σεισμικές καταστροφές στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, ισοπεδώνοντας ολόκληρα οικιστικά συγκροτήματα.

Η προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων δείχνει ότι περισσότερα από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις επίσημες κυβερνητικές εκτιμήσεις. Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της κοινοβουλίου της χώρας, έκανε λόγο για ζημιές σε 855 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 189 περιπτώσεων ολοκληρωτικής κατάρρευσης.