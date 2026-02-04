Έρχεται επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση με αποχέτευση – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής – ΕΣΠΑ 2021-2027, το΄υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για τη σύνδεση χιλιάδων ακινήτων με το δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο. Η δράση «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης» βρίσκεται σε φάση προδημοσίευσης και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα… λειτουργούν με βόθρο.

Ποιους αφορά η δράση

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε ακίνητα τα οποία:

βρίσκονται σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων

διαθέτουν ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης

δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με αυτό

χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη

Σημαντική λεπτομέρεια: δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μετράει τι δηλώνεις, αλλά αν πληροίς τις τεχνικές και ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις.

Τι επιδοτείται

Η δράση καλύπτει τη τροποποίηση ή προσαρμογή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσή του με το δημόσιο δίκτυο.

Στην επιδότηση περιλαμβάνονται:

εργασίες

υλικά και εξοπλισμός

ΦΠΑ (ως επιλέξιμη δαπάνη)

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση είναι εφάπαξ και κατ’ αποκοπή, βάσει των νόμιμων παραστατικών.

Ηπειρωτική χώρα

Χωρίς αντλία: 850 ευρώ

Με αντλία: 1.100 ευρώ

Νησιωτική χώρα

Χωρίς αντλία: 1.050 ευρώ

Με αντλία: 1.300 ευρώ

Αν απαιτείται αντλία, πρέπει να δηλωθεί εξαρχής. Όχι εκ των υστέρων το πρόγραμμα δεν συγχωρεί… καθυστερημένες εμπνεύσεις.

Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης

Για κάθε ΑΦΜ:

επιτρέπονται έως 3 αιτήσεις ανά οικισμό

κάθε σύνδεση αντιστοιχεί σε μία και μόνο αίτηση

προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης

Τι πρέπει να έχει έτοιμο ο ενδιαφερόμενος

Πριν καν μπει στην πλατφόρμα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει φροντίσει για:

κωδικούς TAXISnet

τακτοποιημένο Ε9

συναίνεση συνιδιοκτητών (όπου απαιτείται)

έγκριση σύνδεσης από ΔΕΥΑ ή Δήμο

βεβαίωση εξωτερικής διακλάδωσης, όπου αυτή κατασκευάζεται κατόπιν αιτήματος

Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σε επαγγελματική χρήση ή ενοικιαζόμενα ακίνητα

Όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

Προθεσμίες και διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 10 μήνες από την απόφαση υπαγωγής

Η αξιολόγηση θα γίνεται με τη διαδικασία first in – first served

Όποιος προλάβει και έχει πλήρη φάκελο, μπαίνει. Οι υπόλοιποι… περιμένουν την επόμενη πρόσκληση

Πού θα γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της apoxetefsisyndesi.gov.

Οι τελικοί όροι, οι ημερομηνίες και η αναλυτική πρόσκληση θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το πρόγραμμα δεν είναι «εύκολο χρήμα», αλλά είναι ουσιαστικό. Χωρίς εισοδηματικά φίλτρα, με σαφείς κανόνες και αυστηρή χρονική σειρά. Όποιος θέλει να αφήσει πίσω τον βόθρο, καλό είναι να αρχίσει… χαρτοπόλεμο από τώρα.