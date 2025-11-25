Έρχεται η κακοκαιρία Adel: Ποια είναι τα κρίσιμα 48ωρα - Οι αναρτήσεις Κολυδά, Μαρουσάκη

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που εξέδωσε τη Δευτέρα η ΕΜΥ, με το κύμα κακοκαιρίας να παίρνει την ονομασία ADEL.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες η οποία ξεκινά από σήμερα Τρίτη (25/11) στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη (26/11) σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο (29/11) και στα ανατολικά την Κυριακή (30/11).

Ειδικότερα:

Την Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Την Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Μάλιστα, η συγκεκριμένη κακοκαιρία έχει πλέον και επίσημα ονομασία με τον Θοδωρή Κολυδά να μας ενημερώνει πως «βαφτίστηκε» ADEL.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς, «μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων –σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία #ADEL.

Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο .

Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων».

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας που θα απασχολήσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, αναλύοντας την κάθε φάση ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρουσάκης αναφέρει σε ανάρτησή του:

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ

Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

1η ΦΑΣΗ

Το πρώτο έντονο "χτύπημα" το αναμένουμε από αύριο το πρωί οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το συνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2).

2η ΦΑΣΗ

Το δεύτερο "χτύπημα" αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ότι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6).

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!»