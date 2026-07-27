Έρχεται η πιο μαγική πανσέληνος του καλοκαιριού – Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η τελευταία μεγάλη πανσέληνος πριν από τα εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του Αυγούστου ετοιμάζεται να κλέψει την παράσταση.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, το λεγόμενο «Φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon) θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ηλίου, χαρίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του φετινού καλοκαιριού.

Με το φεγγάρι να υψώνεται χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και να αποκτά χρυσοκόκκινες αποχρώσεις, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για όσους θέλουν να απολαύσουν ή να φωτογραφίσουν το φαινόμενο.



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Η στιγμή που αξίζει να κοιτάξετε τον ουρανό



Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ το καλύτερο θέαμα θα προσφέρει λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατέλλει στον ορίζοντα και θα φαίνεται μεγαλύτερη λόγω της γνωστής οπτικής ψευδαίσθησης της «σεληνιακής ανατολής».

Αν και η ακριβής στιγμή της πανσελήνου είναι ένα αστρονομικό γεγονός που περνά σχεδόν απαρατήρητο με γυμνό μάτι, η βραδινή ανατολή της Σελήνης είναι αυτή που χαρίζει τις πιο εντυπωσιακές εικόνες.

Full moon/Pexels

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού»



Η ονομασία Buck Moon προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής. Τον Ιούλιο, τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα μαλακό, βελούδινο στρώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.

Ο φυσικός αυτός κύκλος αναγέννησης συνδέθηκε με την πανσέληνο του μήνα και έδωσε το όνομά της σε ένα από τα πιο γνωστά φεγγάρια του χρόνου.

Σε διάφορες περιοχές του κόσμου η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Σολομού» (Salmon Moon), «Φεγγάρι των Μούρων» (Berry Moon), «Φεγγάρι του Βατόμουρου» (Raspberry Moon) ή ακόμη και «Πανσέληνος του Σανού», ονομασίες που αντικατοπτρίζουν τις εποχικές αλλαγές στη φύση και τις αγροτικές εργασίες.



Οι μύθοι και η επιστήμη



Η πανσέληνος συνοδεύεται εδώ και αιώνες από ιστορίες και δοξασίες που τη συνδέουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά, την αϋπνία ή ακόμη και την ψυχική διάθεση.

Οι επιστημονικές έρευνες, ωστόσο, παρουσιάζουν μια πιο συγκρατημένη εικόνα. Ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει μικρές διαφορές στη διάρκεια ή την ποιότητα του ύπνου σε κάποιους ανθρώπους τις νύχτες της πανσελήνου, όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι επηρεάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά ή την ψυχική υγεία.

Με άλλα λόγια, η μαγεία της πανσελήνου φαίνεται να είναι περισσότερο θέμα αισθητικής και πολιτισμού παρά βιολογίας.

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Ο πρόλογος για τα μεγάλα ουράνια φαινόμενα του Αυγούστου



Η πανσέληνος του Ιουλίου αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για παρατήρηση της Σελήνης πριν ο ουρανός στραφεί στα εντυπωσιακά φαινόμενα του Αυγούστου.

Για τους λάτρεις της αστροπαρατήρησης, η βραδιά της 29ης Ιουλίου είναι ιδανική για μια εξόρμηση μακριά από τα φώτα της πόλης. Ένας καθαρός ορίζοντας, λίγη υπομονή και μια καλοκαιρινή νύχτα αρκούν για να απολαύσει κανείς το «Φεγγάρι του Ελαφιού», ένα φυσικό θέαμα που εδώ και αιώνες εμπνέει μύθους, παραδόσεις και θαυμασμό.