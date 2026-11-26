Σοβαρή κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας από το βράδυ της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής. Από την Κυριακή θα πνέουν και θυελλώδεις βοριάδες οι οποίοι θα ρίξουν σημαντικά τη θερμοκρασία και θα εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις στα περισσότερα ορεινά της χώρας.

Ισχυρές βροχές

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή, αναμένεται να δημιουργηθεί γραμμή λαίλαπας καταιγίδων στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 150-200 τόνους νερού ανά στρέμμα. Βροχές πιο ήπιας έντασης αναμένονται στη Μακεδονία, περισσότερες στη δυτική, ενώ μπόρες θα σημειωθούν στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στην κεντρική και βόρεια χώρα τους 13-16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17-21οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20οC, με νοτιάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με βροχές, μέτριας έντασης κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-15οC, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

Το Σάββατο, θα εκδηλωθούν βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και αναμένονται καταιγίδες στο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Ελλάδας, το βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8-10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά με χιόνια στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και πρόσκαιρα σε χαμηλό υψόμετρο στη βόρεια Θράκη.