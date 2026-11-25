Την προετοιμασία ενός κυβερνητικού πακέτου στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου προανήγγειλε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Action 24. Όπως ανέφερε, η επιβάρυνση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου αναμένεται μεγαλύτερη λόγω της δυσανάλογης αύξησης των τιμών χονδρικής, υπογραμμίζοντας ότι τα σχετικά μέτρα βρίσκονται ήδη στη φάση της επεξεργασίας, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, αλλά και το ζήτημα που έχει προκύψει με τις συμβάσεις συγγενικών προσώπων του υφυπουργού Ευάγγελου Λιάκου.

«Ο κ. Λιάκος δεν θα πάρει αρμοδιότητες για την αυτοδιοίκηση»

«Υπάρχει η δημόσια λογοδοσία όλων μας. Υπάρχουν οι ψηφοφόροι που μας κρίνουν τον καθένα στην περιφέρεια του. Γιατί μας ξέρουν. Σε γενικές γραμμές τουλάχιστον. Ο κύριος Λιάκος είναι ένας νέος άνθρωπος, 37 ετών. Εξελέγη πρώτη φορά το 2019. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αδερφές του έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητες τους αυτές από τότε που ήταν στο Πολυτεχνείο ο ίδιος φοιτητής ακόμα. Από το 2011.

Είχαν δουλειές ως λογιστικό γραφείο βασικά. Καταλαβαίνω η μία είναι στα λογιστικά, η άλλη δίνει επικοινωνιακές συμβουλές. Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε και συνέχισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Καταλαβαίνω ότι όποιες συμβάσεις, επίσης, είχαν γίνει με Δήμους έγιναν εκτός της Δυτικής Αττικής που ήταν και είναι η περιφέρεια. Οι οποίες έχουν τις δραστηριότητες τους και δεν υπάρχει η οικογενειακή ευθύνη. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει τοποθέτηση του ιδίου. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη, διότι θεωρεί ότι συκοφαντήθηκε. Και, προφανώς, ο υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την αυτοδιοίκηση. Και αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι οι αδελφές του, τώρα που έγινε ο υφυπουργός και δεν είναι πια ένας βουλευτής, δεν θα παίρνουν του λοιπού συμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τον υφυπουργό. Αυτό έχω αντιληφθεί από τις συζητήσεις των τελευταίων ημέρων».

«Ετοιμάζουμε πακέτο στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου»

Ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε και είδηση για το ενεργειακό κόστος που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μιλώντας για το φυσικό αέριο, ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα έχουμε πάρει ήδη αρκετά μέτρα και θα προχωρήσουμε. Είμαστε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη ένταση μέτρων. Στο ρεύμα, να ξεκινήσω από τα καύσιμα, ξέρετε ότι κάθε δεκαπενθήμερο ανανεώνουμε τις παρεμβάσεις μας. Έχει ξεκινήσει να αποκλιμακώνεται η τιμή των καυσίμων, αλλά πάντως συνεχίζεται η στήριξη. Στο ρεύμα υπήρξε παρέμβαση της ΔΕΗ, ακολούθησαν και ιδιώτες πάροχοι με το μπλε τιμολόγιο, τις σταθερές τιμές. Άρα υπάρχει μία διέξοδος στους καταναλωτές. Και γι’ αυτό το λόγο και εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

»Και υπάρχει και το θέμα του φυσικού αερίου. Και μια και με ρωτάτε, σας λέω ότι ναι, η κυβέρνηση δεν θα μείνει αδιάφορη απέναντι στους καταναλωτές φυσικού αερίου. Προετοιμάζουμε μια παρέμβαση και για αυτούς τους καταναλωτές, γιατί πράγματι η επιβάρυνση που θα προκύψει στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου θα είναι μεγαλύτερη, καθώς έχουν αυξηθεί δυσανάλογα οι τιμές χονδρικής, ας πούμε, του φυσικού αερίου. Όταν θα ανακοινωθούν, θα τα δείτε. Επειδή είμαστε στη φάση της επεξεργασίας, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Σας είπα κάτι που δεν το έχω πει άλλη φορά, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο στήριξης για τους καταναλωτές του φυσικού αερίου».

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως «χρειάζονται απαντήσεις για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη» και είπε πως δεν ταιριάζει στον Αλέξη Τσίπρα ο ρόλος του «κήνσορα».

«Δεν ξέρω τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Δεν έχω τίποτε μαζί του. Ξαναλέω, δεν είναι καθόλου το στυλ μου να μιλάω για τέτοια θέματα και να σας πω την αλήθεια, δεν θα μιλούσα, εάν δεν επιμένατε τόσο πολύ με τις αδερφές του κυρίου Λιάκου και τι έγινε και πώς ήταν. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει γιατί υπάρχουν κάποιοι που κουνάνε το δάχτυλο σήμερα ενώ τα έχουν κάνει πάντως αρκετά πιο..», ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν πρέπει ο κ. Τσίπρας να αποπέμψει από το κόμμα τον κ. Χατζηγιαννάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Έχει κάνει τοποθετήσεις η Νέα Δημοκρατία. Τοποθετήθηκα κι εγώ. Νομίζω αυτά που είπα είναι σαφή. Χρειάζονται απαντήσεις από αυτό το κόμμα. Όμως ο κόσμος με ξέρει διαφορετικά. Με ξέρει να μιλάω για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι θα είναι μακρά η προεκλογική περίοδος και θα πούμε τέτοια πράγματα. Δεν ήρθα να μιλήσω ως κήνσορας. Αλλά δεν νομίζω ταιριάζει και στον κύριο Τσίπρα ο ρόλος του κήνσορα. Και καλό είναι κάπως να τροποποιήσει όλη αυτή την προσέγγιση που έχει κάνει από τότε που επανεμφανίστηκε. Δεν του βγήκε κιόλας. Έχει επιλέξει στελέχη τα οποία για τον Α ή Β λόγο αποδεικνύονται προβληματικά. Αυτό αντανακλάται και στη δημοσκοπήσεις».