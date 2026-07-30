Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη συνεργασία τους στη σκηνή του NOX, που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές συμπράξεις του φετινού χειμώνα.

Οι δύο ερμηνεύτριες συναντήθηκαν για την επίσημη φωτογράφιση της παράστασης, δίνοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζουν.

Επτά ώρες μπροστά στον φακό

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης και κράτησε περίπου επτά ώρες. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, με γέλια, πειράγματα και αυθόρμητες στιγμές να κυριαρχούν πίσω από τις κάμερες.

Μέσα από βίντεο που ανέβασαν στα social media, οι δύο τραγουδίστριες αποκάλυψαν μερικά backstage στιγμιότυπα, δείχνοντας τη χημεία που τις συνδέει λίγο πριν ανέβουν μαζί στη σκηνή.

«Δεν καταλαβαίνετε τι θα συμβεί»

Το βίντεο συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, εμφανώς ενθουσιασμένες, δήλωσαν:

«Έρχεται μαγικός χειμώνας! Τι θα συμβεί... Δεν καταλαβαίνετε!»

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους, οι οποίοι ανυπομονούν να τις δουν μαζί στη σκηνή. Όλα δείχνουν πως οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα με μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσουν στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας τον ερχόμενο χειμώνα, ενώ μια παλαιότερη ανάρτηση τους έδωσε πολύ γέλιο.. δείχνοντας πως η διάθεση είναι στα ύψη.