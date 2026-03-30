Έρχεται μεγάλη επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις σπιτιών

Η ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027, φέρνει στο προσκήνιο νέα προγράμματα στήριξης, με αιχμή την επιδότηση έως και 95% για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της προσιτής στέγασης, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων, με ωφελούμενα κυρίως νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Ειδικότερα, από τα 2,13 δισ. ευρώ ενωσιακών πόρων, τα 1,91 δισ. ευρώ αφορούν στην εισαγωγή νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, ενώ 224 εκατ. ευρώ αφορούν σε, ήδη, υφιστάμενες κρίσιμες προτεραιότητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελλάδα, παρά το προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των προγραμμάτων, ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας σχεδόν σε όλα τα προγράμματα, τους στόχους, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και για τη χώρα, όπως:

παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 κατά ένα έτος (έως το 2030) καθώς και

χορήγηση επιπλέον προκαταβολών ύψους 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ έχουν, ήδη, εισρεύσει στη χώρα.

Ειδικά στον τομέα της προσιτής και βιώσιμης στέγασης η Ελλάδα σχεδίασε και διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρωτοποριακή δράση για τη χρηματοδότηση με επιδότηση για ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ ευρώ ποσό που έχει, ήδη, δεσμευθεί για τη δράση αυτή με εκχωρήσεις πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027.



Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση, που ξεκινά από 70% και φτάνει έως το 95% «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια. Η δράση θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα, που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και αξιοποίηση της περιουσίας τους. Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους από 25-35 ετών, καθώς και για ακίνητα, που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος της σημαντικής αυτής δράσης είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση της ποιοτικής ιδιοκατοίκησης.

Παπαθανάσης: «Πρωτοπόρα δράση»

«Ειδικά για τη στέγαση, είναι σημαντικό ότι η πρωτοβουλία και η διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν με επιδότηση ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, όχι μόνο βρίσκει ανταπόκριση σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε. αλλά, πλέον, αποτελεί μια πρωτοπόρα δράση πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.