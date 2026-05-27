Πατίνια: Έρχεται το νομοσχέδιο - Απαγόρευση σε ανήλικους, εταιρικά πρόστιμα και υποχρεωτική ασφάλιση

Εντός του προσεχούς δεκαημέρου κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε ανήλικους στο δρόμο, όπως γνωστοποίησε από βήματος Ολομέλειας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στα επείγοντα με τους ανήλικους τραυματίες «είναι πάρα πολύ άσχημη» και πως η Πολιτεία οφείλει να δράσει.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Κούβελα (ΝΔ), ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, προαναγγέλλοντας την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και εξηγώντας πως αυτό θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιού από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο μισθωμένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια.

«Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, έστειλε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιομέτρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία «και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά».

Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης

Ταυτοχρόνως, αφότου σημείωσε πως σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους, γνωστοποίησε πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι από ενήλικο αναβάτη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξήγησε πως εξετάστηκαν όλες οι σχετικές προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι, ανάμεσά τους το όριο ηλικίας στα 16 έτη, ωστόσο η απόφαση που ελήφθη, σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ, είναι η «πιο καθαρή» για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμο.

«Αυτή είναι η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται κιόλας, να εφαρμόζεται ο νόμος. Υποχρεωτική ασφάλιση στους ενηλίκους, είτε οδηγούν μισθωμένο είτε οδηγούν ιδιόκτητο. Αυστηρά πρόστιμα σε εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός προδιαγραφών, δηλαδή πατίνια με ανώτερη δυνατότητα ταχύτητας από τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και έτσι θεωρούμε ότι θα μπει μια τάξη και σε αυτό», όπως είπε, περιγράφοντας τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου.

Όσο για τους χώρους στάθμευσης των πατινιών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως είναι υποχρέωση των Δήμων να λάβουν τα σχετικά μέτρα και σχολίασε, αναφερόμενος στην πρωτεύουσα, πως η σχετική προσπάθεια που έχει ήδη εκκινήσει πρέπει να ολοκληρωθεί.