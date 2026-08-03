Έρχεται ο «Μηχανικός της Γειτονιάς»: Ποια είναι η νέα υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων

Νέα εποχή στη συντήρηση των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων επιχειρεί να φέρει ο Δήμος Αθηναίων με την υπηρεσία «Ο Μηχανικός της Γειτονιάς», έναν νέο μηχανισμό άμεσης τεχνικής επέμβασης που στόχο έχει να δίνει γρήγορες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Η νέα υπηρεσία λειτουργεί με δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα σε μικρές αλλά σημαντικές βλάβες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των κτιρίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισκέφθηκε το 67ο Δημοτικό Σχολείο στον Κολωνό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης από τα συνεργεία της νέας υπηρεσίας.

«Μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, δημιουργήσαμε έναν νέο μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης για τις ανάγκες των σχολείων και των δημοτικών μας κτιρίων», ανέφερε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών χώρων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Δήμος Αθηναίων

Πάνω από 20 παρεμβάσεις σε σχολεία και δημοτικά κτίρια

Τα νέα κινητά συνεργεία έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 παρεμβάσεις σε συνολικά 20 χώρους, εκ των οποίων οι 9 αφορούν σχολικές μονάδες και οι 11 δημοτικά κτίρια.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

οικοδομικές επισκευές,

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις,

στεγανοποιήσεις,

επισκευές δικτύων,

μεταλλικές εργασίες,

αντικατάσταση εξοπλισμού.

Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν περισσότερες από μία παρεμβάσεις στον ίδιο χώρο, ανάλογα με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Δήμος Αθηναίων

Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Τα αιτήματα για τις σχολικές μονάδες υποβάλλονται από τους διευθυντές μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου καταγράφεται το είδος της βλάβης, ο βαθμός προτεραιότητας και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, αξιολογεί τα αιτήματα, εκδίδει τις σχετικές εντολές και παρακολουθεί την πορεία των εργασιών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης υπογράμμισε ότι η γρήγορη ανταπόκριση στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων αποτελεί προτεραιότητα.

Όπως σημείωσε, με τα συνεργεία ταχείας επέμβασης μειώνεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες και τα δημοτικά κτίρια.

Με τον «Μηχανικό της Γειτονιάς», ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πιο ευέλικτο μηχανισμό συντήρησης, ώστε οι μικρές βλάβες να αντιμετωπίζονται γρήγορα και οι δημοτικές υποδομές να παραμένουν ασφαλείς και λειτουργικές.